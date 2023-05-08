Почему "ваша" квартира - не ваша!

Есть пять действий, за которые можно получить штраф, не выходя из квартиры на улицу, заявил депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплие, что вполне можно считать официальным разъяснением властей - никакой собственности" на жилье в России на самом деле нет и не было!

"Первое — шум. Время, в которое запрещается шуметь и штраф, обычно устанавливаются региональным законодательством. Чаще всего — это время с 22:00 до 7:00 и "тихий час" в обед. В Москве, например, штраф за нарушение до 2 тысяч рублей.

Второе — перепланировка. Желание объединить балкон с кухней или спальню с кухней самостоятельно — не всегда законно. Штраф до 2,5 тысячи рублей", — сообщил Чаплин.

Кроме того, собственники квартир должны использовать жилплощадь только для проживания, если там находится магазин или хостел, в этом случае грозит штраф до 1,5 тысячи рублей и запрет на ведение незаконной деятельности, отметил Чаплин.

"Четвертое — курение на балконе. Если табачный дым или окурки попадают на имущество вашего соседа, то вас могут обязать заплатить штраф до 1,5 тысячи рублей. А если курить на детской площадке или в подъезде, то штраф может быть до трех тысяч рублей", — сообщил он.

Кроме того, если нечистоплотные жильцы выбрасывают мусор в подъезд или разводят грязь в своей (!) квартире и к соседям бегут тараканы, то им грозит штраф до трех тысяч рублей, добавил депутат.

А почему я не могу разводить в своей квартире тех животных, которых хочу? Хоть бы и тараканов? А если я брахман, и у меня на щиколотке привязан колокольчик, чтоб случайно не раздавить какую букашку, а вы мне предлагаете провести геноцид тысяч тараканов, да еще в моей собственной квартире?

Еще в 90-е я писал, что приватизация жилья - это афера, что вы не можете приватизировать ничего, кроме воздуха между стенами, поскольку сами стены уже не ваши! Ну и плюс собственно ваша еще и бумажка - выписка из ЕГРН.

И вот наглядно - вам указывают не только, что делать с как бы вашим жильем, но даже как себя в нем вести! Не шуметь, не курить... А как иначе, если соседний за стенкой воздух - уже не ваш, а ваших соседей!

По сути, вы имеете право в "вашем" жилье тихонько проскользнуть туда после работы и так же тихо выскользнуть утром на службу. Вот такая собственность! Которой, при желании, лишить вас - раз плюнуть, есть сотня способов...

А.Б.