Терроризм - это государственная политика Украины

Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру, заявил глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.

Так глава украинского ГУР ответил на вопрос журналиста портала о том, что американские спецслужбы признали киевские власти причастными к теракту, в котором погибла Дугина Дарья.

"Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины", — пообещал Буданов.

Собственно, ничего нового - это же вы можете прочесть в любом украинском паблике - или в своем собственном, если туда заберется "патриот Украины". "Русские, мы вас всех убьем!" идет рефреном в любой заукраинской реплике. Скажем, на ФОРУМе.мск таких сотни, если не тысячи. Уже устал удалять - пусть висят, пусть все видят.

Крым передать Украине? Так там живет 2,7 миллиона нынешних граждан России. Вырежут всех! И никакая Европа не помешает. Про Донбасс даже не говорю - что творят там "патриоты Украины" и без меня навалом охотников показать и рассказать.

А.Б.