Терроризм - это государственная политика Украины

Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру, заявил глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.
Так глава украинского ГУР ответил на вопрос журналиста портала о том, что американские спецслужбы признали киевские власти причастными к теракту, в котором погибла Дугина Дарья.
"Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины", — пообещал Буданов.
Собственно, ничего нового - это же вы можете прочесть в любом украинском паблике - или в своем собственном, если туда заберется "патриот Украины". "Русские, мы вас всех убьем!" идет рефреном в любой заукраинской реплике. Скажем, на ФОРУМе.мск таких сотни, если не тысячи. Уже устал удалять - пусть висят, пусть все видят.
Крым передать Украине? Так там живет 2,7 миллиона нынешних граждан России. Вырежут всех! И никакая Европа не помешает. Про Донбасс даже не говорю - что творят там "патриоты Украины" и без меня навалом охотников показать и рассказать.
А.Б.
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тогда Гитлер террорист? или нет? написал 08.05.2023 10:44
==12== написал 08.05.2023 10:41
Все будут депортированы.
==12== написал 08.05.2023 10:37
Вы приперлись в Украину всеми своими войсками и планомерно убиваете украинцев.
Назови хоть одну причину по которой украинцы не должны убивать вас россиян.
Ведь это Россия устроила войну с Украиной, а не наоборот.
пока тушка не отгниет от головки! написал 08.05.2023 10:35
Главари и основатели ДНР - они ведь все россияне, Гиркин и Бородай вообще с ФСБ.
2.
Основная масса крымчан - это недавно приехавшие с России семьи военных, военные пенсионеры и прочая шлае6ень которая выкинула с Крыма всех порядочных украинцев в Украину, отобрав их квартиры имущество, бизнес.
Нехрен было лезть в Украину!!
==12== написал 08.05.2023 10:27
Это всего лишь защита своей Родины Украины от нашествия российских оккупантов.
Оккупантов всегда гонят или убивают.
....
А вот ежедневные обстрелы безоружных гражданских российскими войсками называется терроризм.
Захват ЗАЭС российскими войсками называется ядерный терроризм.
....
Убийство всех участников зверств на территории Украины во время Оккупации называется актом возмездия.