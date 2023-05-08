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Московский листок

Терроризм - это государственная политика Украины

Опубликовано 08.05.2023 в разделе комментариев 5

украина европа война киев
Терроризм - это государственная политика Украины

Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру, заявил глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.

Так глава украинского ГУР ответил на вопрос журналиста портала о том, что американские спецслужбы признали киевские власти причастными к теракту, в котором погибла Дугина Дарья.

"Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины", — пообещал Буданов.

Собственно, ничего нового - это же вы можете прочесть в любом украинском паблике - или в своем собственном, если туда заберется "патриот Украины". "Русские, мы вас всех убьем!" идет рефреном в любой заукраинской реплике. Скажем, на ФОРУМе.мск таких сотни, если не тысячи. Уже устал удалять - пусть висят, пусть все видят.

Крым передать Украине? Так там живет 2,7 миллиона нынешних граждан России. Вырежут всех! И никакая Европа не помешает. Про Донбасс даже не говорю - что творят там "патриоты Украины" и без меня навалом охотников показать и рассказать.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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баран совсем мозги пропил
тогда Гитлер террорист? или нет? написал 08.05.2023 10:44
Он на сралина напал и убивал русских солдат и не солдат! так что теперь баран - почему тогда ВАШИ герои шли убивать гитлеровский народ? а сейчас что же получается - не нужно было по твоей логике?
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...
==12== написал 08.05.2023 10:41
В Крыму официально понаехало более миллиона россиян и заняли квартиры уехавших украинцев.
Все будут депортированы.
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...
==12== написал 08.05.2023 10:37
Баранов.
Вы приперлись в Украину всеми своими войсками и планомерно убиваете украинцев.
Назови хоть одну причину по которой украинцы не должны убивать вас россиян.
Ведь это Россия устроила войну с Украиной, а не наоборот.
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Пиздолиз плясуньки с бубном Алины Кабаевой и уборщицы Светки Кривоногих будет висеть на веревке
пока тушка не отгниет от головки! написал 08.05.2023 10:35
На Донбассе террор творила именно Россия - поубивав всех порядочных украинцев на Донбассе начиная с 2014.
Главари и основатели ДНР - они ведь все россияне, Гиркин и Бородай вообще с ФСБ.
2.
Основная масса крымчан - это недавно приехавшие с России семьи военных, военные пенсионеры и прочая шлае6ень которая выкинула с Крыма всех порядочных украинцев в Украину, отобрав их квартиры имущество, бизнес.
Нехрен было лезть в Украину!!
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...
==12== написал 08.05.2023 10:27
Война с оккупантом Россией не может называться терроризмом.
Это всего лишь защита своей Родины Украины от нашествия российских оккупантов.
Оккупантов всегда гонят или убивают.
....
А вот ежедневные обстрелы безоружных гражданских российскими войсками называется терроризм.
Захват ЗАЭС российскими войсками называется ядерный терроризм.
....
Убийство всех участников зверств на территории Украины во время Оккупации называется актом возмездия.
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