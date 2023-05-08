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Московский листок

Бывший замначальника ГСУ Ростовской области найден мертвым с именным пистолетом

Опубликовано 08.05.2023 в разделе комментариев 0

убийство террор
Бывший замначальника ГСУ Ростовской области найден мертвым с именным пистолетом

Бывший заместитель начальника Главного Следственного Управления (ГСУ) донского главка полиции Анатолий Туров был найден застреленным в Ростове-на-Дону.

Рядом с телом погибшего найден его именной пистолет Макарова.

Покойный работал в последнее время в Росрезерве и ушел на пенсию после достижения 65 лет.

Есть предположения, что суицид видного полицейского чина связан с онкологией, но в свете проходящей сейчас волны арестов судей и других правоохранителей в Ростовской области, причина может быть и куда более загадочной.

Донская полиция давно и безуспешно ищет авторов и информаторов телеграм-канала "Крысы Ростова", среди которых подозреваются и люди в генеральских погонах. Но пока что единственным официально подозреваемым назначен журналист, автор ФОРУМа.мск Игорь Хорошилов. Другой известный донской журналист Сергей Резник, отмеченный Сахаровской премией и двумя тюремными сроками, находится за границей и не торопится брать на себя чужие достижения, он же не генерал, в конце концов...

Был ли покойный глава ГСУ Дона связан с "Крысами Ростова"? Это мы, думаю, если и узнаем, то не скоро...

 А.Б.



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