Выяснилось, кто убил Джона Кеннеди!

Кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, в интервью заявил о причастности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) страны к убийству главы государства в 1963 году.

"Существует убедительное доказательство, что ЦРУ было причастно к его убийству. Думаю, в данный момент это находится за границами разумных сомнений", - цитирует его слова New York Post.

Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания прямо в камере неким Джеком Руби, который туда неизвестно, как попал - его тоже вскоре убили.

И вот спустя ровно 60 лет стало ясно - Кеннеди убили с подачи ЦРУ! Какая неожиданность!

Думаю, еще лет через сто мы узнаем, кто на самом деле заказал президента США - если будет жив хоть кто-то из его родственников. Они обычно погибают, как отец Роберта Кеннеди-младшего, тоже Роберт Кеннеди...

Поэтому Кеннеди усиленно размножаются: у Роберта 10 братьев и сестер, Кеннеди женат третьим браком. У него двое детей от первого брака и четверо детей от второго ...

А.Б.