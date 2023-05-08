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Московский листок

Выяснилось, кто убил Джона Кеннеди!

Опубликовано 08.05.2023 в разделе комментариев 2

убийство террор
Выяснилось, кто убил Джона Кеннеди!

Кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, в интервью заявил о причастности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) страны к убийству главы государства в 1963 году.

"Существует убедительное доказательство, что ЦРУ было причастно к его убийству. Думаю, в данный момент это находится за границами разумных сомнений", - цитирует его слова New York Post.

Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания прямо в камере неким Джеком Руби, который туда неизвестно, как попал - его тоже вскоре убили.

И вот спустя ровно 60 лет стало ясно - Кеннеди убили с подачи ЦРУ! Какая неожиданность!

Думаю, еще лет через сто мы узнаем, кто на самом деле заказал президента США - если будет жив хоть кто-то из его родственников. Они обычно погибают, как отец Роберта Кеннеди-младшего, тоже Роберт Кеннеди...

Поэтому Кеннеди усиленно размножаются: у Роберта 10 братьев и сестер, Кеннеди женат третьим браком. У него двое детей от первого брака и четверо детей от второго ...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Пиздолиз плясуньи с бубном Алинки Кабаевой и уборщицы Светки Кривоногих будет висеть на виселице
пока шейка не перегниет! написал 08.05.2023 10:59
Да там все ясно - Освальд застрелил Джона Кеннеди, затем еще застрелил полицейского - это очевидно.
А жил Освальд в СССР и получал бешенные деньги в СССР и имел халявную квартиру в СССР, так какой ему был смысл все бросать и опять уезжать в США из СССР???
Конечно поехал выполнять полученное задание в КГБ.
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...
==12== написал 08.05.2023 10:31
Ага. И по рекомендации ЦРУ Освальд прошел обучение в КГБ.
А девушка его изначально была сотрудником КГБ.
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