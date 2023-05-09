Праздник с непонятным выражением на лице

Сегодня День победы, с праздником!
Впрочем, именно сейчас идет очередное переписывание истории: премьер-министр Румынии Николае Чукэ объявил о намерении предпринять шаги для переноса празднования Дня победы над фашистской Германией в стране с 9 на 8 мая. Свою позицию он изложил в послании, текст которого был размещен в понедельник на сайте правительства.
9 мая якобы превратилось в "пропагандистский повод" для поддержки российской военной спецоперации на Украине, а историческая правда "была искажена", поскольку игнорировалась роль других стран в победе над фашизмом.
Это премьер именно Румынии, одного из вернейших союзников Гитлера, именно румынскими солдатами пугали детей на Украине, поскольку велим они себя на оккупированных территориях хуже немцев. И вот теперь именно Румыния требует пересмотреть роль других стран в победе над фашизмом...
Наверно скоро и Япония заявит претензию - все празднуют в мае, а Вторая мировая война закончилась лишь осенью, победой над японским милитаризмом...
На Украине, понятно, никакого Дня победы, а День Европы. Европейский выбор Бандеры и Шухевича всем известен. И Бабий яр в Киеве - это тоже "европейский выбор", просто не тот, к которому все привыкли... Украина уже была частью Европы в составе Третьего рейха, целиком. А Молдавия частью фашистской Румынии - теперь уже почти снова... А Германия просто поставляет на Украину танки.
Лозунг "Можем повторить!" в некоторых местах звучит весьма двусмысленно...
А.Б.
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на виселице пока не сгниет и упадет! написал 09.05.2023 11:34
Многие порядочные аналитики считают, что лучше бы Гитлер тогда победил СССР и тогда Россия не бомбила бы сейчас Украину превращая жилые украинские кварталы в руины!!
==16== написал 09.05.2023 11:32
С фашистами воевали США и Великобритания и победили их в 1943 году.
Румыны никогда не были фашистами. Румыния была монархией.
Германия никогда не была фашистской. Германия была нацистской. По названию правящей партии - Национал социалистическая рабочая партия Германии. Фашистскими были Италия, Испания, Греция.
30 лет СССР нет, а вы кидаетесь советскими штампами и лозунгами.
Учите историю.
Марат Крышаедов написал 09.05.2023 11:31
Trans написал 09.05.2023 11:10