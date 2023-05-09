Зеленский закрыл 9 мая для Украины

"Я внес в Верховную Раду Украины законопроект, предлагающий объявить 8 мая Днем памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. <...> Слава всем и каждому, кто боролся с нацизмом и победил! Слава всем нашим героям разных времен, которым мы в равной степени обязаны жизнью!" — написал украинский лидер в своем микроблоге.

Без всякой злобы - переписывание истории всегда чревато курьезами.

9 мая Украина, как и весь бывший СССР праздновал победу советского народа над германским фашизмом. Но теперь СССР и все советское на Украине под запретом, и не очень понятно становится, кто кого победил и по какому случаю?

Скажем, 9 мая завершилась Великая Отечественная война, в Вторая мировая, частью которой была Отечественная, закончилась не в мае, а осенью, победой над Японией. Да и начало Второй мировой в 1939-м году для Украины не было большой трагедией - она получила территории Западной Украины, той самой Галичины...

Кстати, не хочет ли она вернуть Польше этот свой военный трофей?

Кстати, про путаницу с 8 и 9 мая - речь идет об одном и том же акте капитуляции, который был подписан ночью, когда в СССР уже было 9 мая, а в Европе все еще 8-е... Но в УССР было тоже уже 9-е, как и во всем СССР. Украина жила тогда по советскому времени, а от среднееверопейского ее территорию Красная армия освободила еще в 1944-м...

А.Б.