Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Зеленский закрыл 9 мая для Украины

Опубликовано 09.05.2023 в разделе комментариев 2

нацизм зеленский
Зеленский закрыл 9 мая для Украины

"Я внес в Верховную Раду Украины законопроект, предлагающий объявить 8 мая Днем памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. <...> Слава всем и каждому, кто боролся с нацизмом и победил! Слава всем нашим героям разных времен, которым мы в равной степени обязаны жизнью!" — написал украинский лидер в своем микроблоге.

Без всякой злобы - переписывание истории всегда чревато курьезами.

9 мая Украина, как и весь бывший СССР праздновал победу советского народа над германским фашизмом. Но теперь СССР и все советское на Украине под запретом, и не очень понятно становится, кто кого победил и по какому случаю?

Скажем, 9 мая завершилась Великая Отечественная война, в Вторая мировая, частью которой была Отечественная, закончилась не в мае, а осенью, победой над Японией. Да и начало Второй мировой в 1939-м году для Украины не было большой трагедией - она получила территории Западной Украины, той самой Галичины...

Кстати, не хочет ли она вернуть Польше этот свой военный трофей?

Кстати, про путаницу с 8 и 9 мая - речь идет об одном и том же акте капитуляции, который был подписан ночью, когда в СССР уже было 9 мая, а в Европе все еще 8-е... Но в УССР было тоже уже 9-е, как и во всем СССР. Украина жила тогда по советскому времени, а от среднееверопейского ее территорию Красная армия освободила еще в 1944-м...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
...
==17== написал 09.05.2023 12:57
СССР никогда не воевал с фашистами.
С фашистами воевали США и Великобритания и победили их в 1943 году.
Германия никогда не была фашистской. Германия была нацистской. По названию правящей партии - Национал социалистическая рабочая партия Германии. Фашистскими были Италия, Испания, Греция.
30 лет СССР нет, а вы кидаетесь советскими штампами и лозунгами.
Учите историю.
Ответить
День Победы мы должны отмечать неделю
Шойга конченая написал 09.05.2023 11:59
Первый акт о капитуляции был подписан 7 мая в Реймсе (от СССР представитель Ставки Суслопаров), я лично начинаю отмечать день победы с этой даты. По настоянию Сталина вторичный акт о капитуляции был подписан 8 мая в Берлине, в том числе в 3-х экземплярах на русском языке (от СССР Жуков). В заголовке на этих экземплярах по-русски значится: "Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине". Внизу подпись Жукова. "Жукова уважаешь?" - продолжаем отмечать победу 8 мая. Но акт подписания состоялся поздно, московское время отличалось от центральноевропейского на 2 часа, поэтому в СССР капитуляция пришлась на 9 мая. Поэтому мы праздновали, празднуем и будем праздновать день Победы 9 мая! Однако незаслуженно забыто, что военные действия в Праге были завершены лишь 11 мая. Даешь продолжение банкета
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что сделал Путин?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сегодня День победы, с праздником!
Сегодня День победы, с праздником!
09.05.2023
Кто ответит за внешнюю политику?
Кто ответит за внешнюю политику?
07.05.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сегодня День победы, с праздником! (1)
Поляки и немцы заменили граждан РФ на египетских курортах (1)
Становимся сырьевым придатком Китая... (1)
Зеленский закрыл 9 мая для Украины (2)
Дом мамаши Шоку (0)
Праздник с непонятным выражением на лице (6)
Выяснилось, кто убил Джона Кеннеди! (16)
Бывший замначальника ГСУ Ростовской области найден мертвым с именным пистолетом (13)
Терроризм - это государственная политика Украины (69)
Почему "ваша" квартира - не ваша! (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss