Товарооборот между Россией и Китаем в начале года вырос на 41 процент

Товарооборот между Россией и Китаем в январе-апреле 2023 года вырос на 41,3 процента и составил 73,148 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Китай за отчетный период ввез северному соседу товаров на 33,686 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 67,2 процентов, поставки из Россию в КНР выросли на 24,8 процента, составив 39,462 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года товарооборот между двумя государствами составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

Напротив, объемы торговли КНР с США в январе-апреле снизились на 11,2 процента, достигнув 217,924 миллиарда долларов.

Легко заметить, что именно Китай наращивает экспорт в нашу страну рекордными темпами, но по объемам он все еще меньше нашего.

Понятно, в чем дело - вы, как всегда, вывозим сырье, а Китай занимает на нашем рынке места производителей товаров глубокой переработки... Были сырьевым придатком Европы, теперь становимся сырьевым придатком Китая...

А.Б.