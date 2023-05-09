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Московский листок

Поляки и немцы заменили граждан РФ на египетских курортах

Опубликовано 09.05.2023 в разделе комментариев 1

египет курорт
Поляки и немцы заменили граждан РФ на египетских курортах

Туристы из РФ заметно сдали позиции на курортах Египта, несмотря на то, что Хургада считается самым популярным курортом Египта у россиян. Место соотечественников в Хургаде и Марса-Алам заняли отдыхающие из Германии и Польши.

Сообщается, что только в минувшее воскресенье два аэропорта встретили около 28 тыс. туристов разных национальностей, которые прилетели 134 рейсами из разных аэропортов мира. Основная часть самолетов прибыла из Европы.

Согласно еженедельному отчету, большинство прибывших — немцы. На втором месте — поляки, третье занимают чехи, на четвертом — итальянцы.

Интересно, где они были раньше? Особенно итальянцы - наши-то на майские ездили и в Италию, там уже тепло. А итальянцам что за радость в Египет?

Ну и 28 тысяч туристов для курортного сезона - это ничто, конечно...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Гуманоид написал 09.05.2023 12:21
Какая беда всяких ***** из РФ нет на пляжах.
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