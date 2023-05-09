Поляки и немцы заменили граждан РФ на египетских курортах

Туристы из РФ заметно сдали позиции на курортах Египта, несмотря на то, что Хургада считается самым популярным курортом Египта у россиян. Место соотечественников в Хургаде и Марса-Алам заняли отдыхающие из Германии и Польши.

Сообщается, что только в минувшее воскресенье два аэропорта встретили около 28 тыс. туристов разных национальностей, которые прилетели 134 рейсами из разных аэропортов мира. Основная часть самолетов прибыла из Европы.

Согласно еженедельному отчету, большинство прибывших — немцы. На втором месте — поляки, третье занимают чехи, на четвертом — итальянцы.

Интересно, где они были раньше? Особенно итальянцы - наши-то на майские ездили и в Италию, там уже тепло. А итальянцам что за радость в Египет?

Ну и 28 тысяч туристов для курортного сезона - это ничто, конечно...

А.Б.