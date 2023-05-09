Здравствуйте!
Сегодня День победы, с праздником!
Впрочем, именно сейчас идет очередное переписывание истории: премьер-министр Румынии Николае Чукэ объявил о намерении предпринять шаги для переноса празднования Дня победы над фашистской Германией в стране - ее союзнице с 9 на 8 мая. Свою позицию он изложил в послании, текст которого был размещен в понедельник на сайте правительства.
9 мая якобы превратилось в "пропагандистский повод" для поддержки российской военной спецоперации на Украине, а историческая правда "была искажена", поскольку игнорировалась роль других стран в победе над фашизмом.
Это премьер именно Румынии, одного из вернейших союзников Гитлера, именно румынскими солдатами пугали детей на Украине, поскольку вели они себя на оккупированных территориях хуже немцев. И вот теперь именно Румыния требует пересмотреть роль других стран в победе над фашизмом...
Наверно скоро и Япония заявит претензию - все празднуют в мае, а Вторая мировая война закончилась лишь осенью, победой над японским милитаризмом...
На Украине, понятно, никакого Дня победы, а День Европы. Европейский выбор Бандеры и Шухевича всем известен. И Бабий яр в Киеве - это тоже "европейский выбор", просто не тот, к которому все привыкли... Украина уже была частью Европы в составе Третьего рейха, целиком. А Молдавия частью фашистской Румынии - теперь уже почти снова...
Скажете, Румыния уже больше не фашистская. А расстрелянный без суда вместе с супругой коммунист Чаушеску - это что?
https://forum-msk.org/material/news/1...
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И не забываем про репост.
анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
Кратко:
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https://forum-msk.org/material/news/1...
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https://forum-msk.org/material/news/1...
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https://forum-msk.org/material/news/1...
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virus670 написал 09.05.2023 13:01