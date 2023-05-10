Может, Сокурову показать?..

Три российские ленты были презентованы в документальном конкурсе, все три премьеры прошли с аншлагами, залы «Октября» были забиты под завязку. Однако послевкусие эти ленты оставили разное.

Документальную комедию Юрия Мокиенко «Отцы» кто-то поторопился назвать самым обаятельным фильмом конкурсной программы - интерес к премьере был большой, ведь Мокиенко - недавний выпускник мастерской А. Сокурова. Казалось бы, от любого кинематографического экзерсиса (а лента Мокиенко - это именно что экзерсис, упражнение уровня студенческой курсовой работы), где герои - дети, априори ждёшь обаяния и умиления. Мокиенко снимает свою большую семью, устраивающую междеревенский кинофестиваль любительских фильмов (если верить википедии, в деревне Колодье Гдовского района Псковской области проживает 6 человек, поэтому практически все зрители - дачники).

Междеревенские творческие конкурсы - дело святое, сколько себя помню, каждый год на даче устраивали что-то подобное. И в соседних дачных посёлках было то же самое (гоняли на великах смотреть, как там всё устроено). Разве что до наступления цифровой эпохи в дачных посёлках были не кинофестивали, а театральные, но в целом всё, как изобразил режиссёр Мокиенко: дети - актёры, родители - наставники, костюмы - из занавески, вместо кинокамеры - мобильник, закреплённый на лопате. Получается милое хоум-видео, фильм в фильме. Проблема в том, что таким хоум-видео выходит не только деревенский детский спектакль, но и сам фильм Мокиенко - изображение творческого процесса примерно такого же уровня и качества, как сам творческий процесс в кадре.

Поневоле вспоминаешь, как работали с детьми великие наши мастера детского кино - Ролан Быков, Илья Фрэз, Владимир Грамматиков, - главным героем и абсолютным королём кадра всегда был ребёнок. Семья Мокиенко большая, детей много, все разные, каждый со своей изюминкой, вот только детей в кадре до обидного мало. Не случайно, наверно, фильм называется «Отцы» - старшее поколение снимает в основном себя, дети - гарниром. Никиты Мокиенко, главного идеолога и мотора деревенского кинофестиваля, в кадре откровенно много, он самовлюблённо доминирует, этаким психологическим вампиром нависая и над детьми, и над собственной второй половиной – матерью семейства (весьма, кстати, яркой клоунессой Ольгой Тирской). Его седовласый отец Михаил Мокиенко, сценарист и «завлит» фестиваля, - такой же «доминирующий» типаж; все их остроты, перебранки, показное менторство - в чистом виде работа на камеру.

Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу - какой же прогрессивный творец сейчас упустит возможность поглумиться над патриотическим официозом: «Патриотическое воспитание - это Достоевский, Чехов, Толстой» - «Да нет, патриотическое воспитание - это в пилотках ходить строем и разбирать автомат Калашникова…» Видимо, в этом месте, по замыслу Никиты Мокиенко, зритель непременно должен рассмеяться. Завёрстывается в сценарий и безуспешная попытка разжиться у расквартированного неподалеку армейского гарнизона учебными партами - на месте армейского завхоза, я бы тоже не дала, парты вещь нужная и подотчётная.

По закону психологического восприятия, в каждом фильме ярче всего запоминается начало и конец - «Отцы» заканчиваются размышлениями отца и деда Мокиенко, как бы на следующий год междеревенский кинофестиваль монетизировать - «с пьянкой, с водкой».

Представить себе, чтобы Быков или Фрэз при детях матом разговаривали на съёмочной площадке, я, кстати, тоже не могу.

После завершения дачного кинофестиваля Михаил Мокиенко говорит: «Может, Сокурову показать?.....»

Я бы не стала;).