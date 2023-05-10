Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Отменили "Бессмертный полк" из соображений...

Опубликовано 10.05.2023 в разделе комментариев 0

украина война киев
Отменили "Бессмертный полк" из соображений...

Я прекрасно понимаю все резоны, по которым был отменён Бессмертный полк в Москве. Решения, принятые в интересах общественной безопасности, оспаривать трудно - хотя все понимают, что московские улицы и так сегодня были запружены народом: трудно убедить людей сидеть по домам в главный праздник страны, а то и планеты. Тем не менее, риски всегда нужно минимизировать, никто не спорит.

Но я о другом. Считаю, что о решениях такого рода, затрагивающих миллионы людей, должен объявлять лично Президент в телеобращении накануне. Не "пресс-служба ГУВД", не мэрия, не какие-то безымянные клерки из АП, а глава государства лично. Выделить 5 минут в своём плотном графике и записать. Это несложно. Во времена Сталина не было этих ваших интернетов, а передовицы в "Правде" были. А сейчас есть и интернеты, и телеящики никто не отменял.

Дарья Митина



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что сделал Путин?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сегодня День победы, с праздником!
Сегодня День победы, с праздником!
09.05.2023
Кто ответит за внешнюю политику?
Кто ответит за внешнюю политику?
07.05.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Отменили "Бессмертный полк" из соображений... (0)
Может, Сокурову показать?.. (0)
Сегодня День победы, с праздником! (5)
Поляки и немцы заменили граждан РФ на египетских курортах (3)
Становимся сырьевым придатком Китая... (4)
Зеленский закрыл 9 мая для Украины (35)
Дом мамаши Шоку (3)
Праздник с непонятным выражением на лице (48)
Выяснилось, кто убил Джона Кеннеди! (25)
Бывший замначальника ГСУ Ростовской области найден мертвым с именным пистолетом (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss