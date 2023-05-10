Отменили "Бессмертный полк" из соображений...

Я прекрасно понимаю все резоны, по которым был отменён Бессмертный полк в Москве. Решения, принятые в интересах общественной безопасности, оспаривать трудно - хотя все понимают, что московские улицы и так сегодня были запружены народом: трудно убедить людей сидеть по домам в главный праздник страны, а то и планеты. Тем не менее, риски всегда нужно минимизировать, никто не спорит.

Но я о другом. Считаю, что о решениях такого рода, затрагивающих миллионы людей, должен объявлять лично Президент в телеобращении накануне. Не "пресс-служба ГУВД", не мэрия, не какие-то безымянные клерки из АП, а глава государства лично. Выделить 5 минут в своём плотном графике и записать. Это несложно. Во времена Сталина не было этих ваших интернетов, а передовицы в "Правде" были. А сейчас есть и интернеты, и телеящики никто не отменял.

Дарья Митина