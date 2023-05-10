Вызываем сразу похоронное бюро, а не "скорую"!

Министерство здравоохранения России выступило с предложением перераспределить обязанности врачей и среднего медперсонала.

Медсестрам могут отдать такие задачи как проведение медосмотров, составление списков на диспансеризацию, отслеживание эффективности и безопасности применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения, посещение маломобильных пациентов на дому и организацию «школы здоровья».

Перераспределение позволит «повысить доступность медпомощи без потери качества в рамках имеющихся ресурсов, в том числе финансовых и трудовых», в НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава.

Строго говоря, медосмотры можно и вообще не проводить, так высвободится и средний медперсонал. Если медосмотр - это формальность, то какая разница, кто его проводит и проводит ли вообще.

Эффективность применения препаратов раньше отслеживали в рамках подготовки кандидатских диссертаций, теперь это решили передать медсестрам... Можно и вообще санитаркам - есть понос, санитарка увидит, нет поноса - значит, все нормально...

Ну а маломобильным пациентам можно не медсестру посылать, а сразу сотрудника похоронного бюро, не просто экономия, а даже доход!

А.Б.