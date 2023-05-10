Только и разговоров о Пригожине, который назвал в своем ролике некоего дедушку "конченым м...ком". Все понимают, какого дедушку помянул военачальник и ждут то ли Петрова и Васечкина с трусами Навального наперевес, то ли генерального прокурора с белыми тапками...

Но интересна общая реакция общества - безусловно одобрительная. Вот даже в Дзене, причем на самом видном месте первой странице Яндекса: "В народе его не просто любят, но и по-товарищески обожают".

И чуть ниже цитата: "Евгений Викторович отсидел 10 лет в тюрьме за разбои и грабежи, которыми тогда занимались многие. Ну а что тут такого?"

Действительно, что такого? Я вот никого не грабил лесом, не давил несчастных по темницам - и уже чувствую собственную неполноценность! Жизнь прошла зря, чо...

А Пригожин уже явно претендует на кандидатское место в избирательном списке будущего года, когда мы будем как бы избирать себе нового дедушку. Или старого - как пойдет...

А.Б.