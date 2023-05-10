38,6 миллиарда рублей за продажу "Дзена"

"Яндекс" получил 38,6 миллиарда рублей за продажу ООО "Дзен.Платформа", столько же компания вложила в капитал Delivery Club, об этом свидетельствуют данные в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании, опубликованных в базе ФНС.

В сентябре 2022 года VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости".

Насчет сервиса еды - не знаю, не мое дело. А вот продажа информационного продукта, который представлял собой лицо отечесивенного медиа-пространства - это важно. Ясно, что меняется владелец - меняется и качество контента. В случае с "Дзеном" эти изменения были вполне очевидны, хотя негативные тенденции появились еще с принятием "законов Яровой", когда произвошло "обезжиривание" российского информационного простнаства - из общемирового оно стало сугубо местечковым.

А.Б.