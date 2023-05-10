Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Почти треть врачей в России старше 55 лет

Опубликовано 10.05.2023 в разделе комментариев 0

Почти треть врачей в России старше 55 лет

Минздрав подсчитал: почти треть врачей в России старше 55 лет, доля молодых врачей — 31 процент. Это маловато.

"В настоящее время в системе здравоохранения доля лиц старших возрастов (старше 55 лет) составляет 28% врачей и 21% средних медицинских работников, доля молодых специалистов (до 36 лет) - 31% и 27% соответственно", - говорится в отчекте Минздрава за прошлый год.

Вообще врач в почтенном возрасте вызывает больше доверия, чем совсем молодой человек с дипломом. Но каждый пожилой врач должен сначала побывать молодым специалистом, а если таковых не хватает, то откда потом возьмутся старые и опытные?

Ну и плюс к тому, часть современных врачебных специализаций требует немалого физического здоровья. Я бы вот сейчас шести часов у операционного стола не выстоял, чисто физически. И больного весом в сто килограммов на носилках с десятого этажа не допер бы.

Понятно, что чаще всего страну покидают в поисках лучших условий для работы более молодые специалисты, и врачебную профессию меняют на что-то иное тоже чаще молодые люди. А вузы выпускают каждый год примерно одно число молодых врачей.

И если на родине врач имеет условия труда хуже, профессиональных рисков больше, социальный статус ниже, а зарплату в разы меньше, то выбор понятен...

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что сделал Путин?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сегодня День победы, с праздником!
Сегодня День победы, с праздником!
09.05.2023
Кто ответит за внешнюю политику?
Кто ответит за внешнюю политику?
07.05.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почти треть врачей в России старше 55 лет (0)
38,6 миллиарда рублей за продажу "Дзена" (0)
Будем как бы избирать себе нового дедушку. Или старого - как пойдет... (0)
Вызываем сразу похоронное бюро, а не "скорую"! (0)
Отменили "Бессмертный полк" из соображений... (0)
Может, Сокурову показать?.. (0)
Сегодня День победы, с праздником! (5)
Поляки и немцы заменили граждан РФ на египетских курортах (3)
Становимся сырьевым придатком Китая... (4)
Зеленский закрыл 9 мая для Украины (35)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss