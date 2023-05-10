Минздрав подсчитал: почти треть врачей в России старше 55 лет, доля молодых врачей — 31 процент. Это маловато.

"В настоящее время в системе здравоохранения доля лиц старших возрастов (старше 55 лет) составляет 28% врачей и 21% средних медицинских работников, доля молодых специалистов (до 36 лет) - 31% и 27% соответственно", - говорится в отчекте Минздрава за прошлый год.

Вообще врач в почтенном возрасте вызывает больше доверия, чем совсем молодой человек с дипломом. Но каждый пожилой врач должен сначала побывать молодым специалистом, а если таковых не хватает, то откда потом возьмутся старые и опытные?

Ну и плюс к тому, часть современных врачебных специализаций требует немалого физического здоровья. Я бы вот сейчас шести часов у операционного стола не выстоял, чисто физически. И больного весом в сто килограммов на носилках с десятого этажа не допер бы.

Понятно, что чаще всего страну покидают в поисках лучших условий для работы более молодые специалисты, и врачебную профессию меняют на что-то иное тоже чаще молодые люди. А вузы выпускают каждый год примерно одно число молодых врачей.

И если на родине врач имеет условия труда хуже, профессиональных рисков больше, социальный статус ниже, а зарплату в разы меньше, то выбор понятен...