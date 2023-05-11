Социально значимая российская документалистика в фестивальном конкурсе представлена картиной Марии Финкельштейн (Мирошниченко) и Светланы Музыченко «Дайте мне победить» о славной, но, увы, недолгой истории Специальной Олимпиады в России - наша страна сравнительно недавно влилась в олимпиадное движение спортсменов с особенностями интеллектуального развития, выделялась в нём яркими достижениями, готовилась принимать Всемирные игры Специальной Олимпиады в январе 2023 года в Казани, выставив на неё 156 российских атлетов, однако в прошлом году мировая политика совершила крутой антироссийский вираж, и вот уже Германия, новая страна-хозяйка игр, отказывает России даже в обычном участии наших спортсменов. О возможности поверить в свои силы и изменить отношение к «особенным людям» рассказывают сами спортсмены, их родители и близкие, тренеры и наставники, руководители спортивных федераций, а также те, с кем ассоциируется проведение Специальной Олимпиады в России - сопродюсером картины и одним из основных спикеров выступает Президент Олимпиады Ольга Слуцкер, чьи монологи «сшивают» фильм в единое целое.

Людям с особенностями развития всегда непросто, и очень многое зависит от семьи - кому-то повезло, как маленькому Ризе из уфимской семьи Зиганшиных, где папа и мама делают всё возможное, чтобы у их ребёнка была не просто полноценная жизнь, но и украшенная спортивными рекордами (из интервью мы узнаём, что мама Ризы не только поглощена успехами своего сына-лыжника, но и шьёт спортивную форму для других детей инвалидов - счастье должно быть у всех, кто в нём нуждается!) Но, к сожалению, на одну счастливую семью приходится несколько семей, где «особенному ребёнку» не рады - их в фильме стараются не показывать, хотя один из отцов признаётся, что поначалу хотел оставить семью, узнав о диагнозе сына, но что-то удержало, а теперь его сын чемпион, а о прошлом вспоминать стыдно.

Герои фильма представляют разные российские города. Гендиректор санкт-петербургского Специального Олимпийского комитета Сергей Гутников рассказывает, что в СССР коррекционной педагогики как таковой не существовало до начала 1960-х, детей с особенностями развития старались изолировать, сам Гутников занялся ей после того, как спас собственного сына от инвалидности. Его подопечный, многократный чемпион Всемирных Спецолимпиад по фигурному катанию, петербуржец Роман Зинуров с неохотой вспоминает издевательства сверстников в интернате, зато с воодушевлением выписывает пируэты на ледовой арене. Судьба Зинурова иллюстрирует одну психологическую закономерность: люди с проблемным здоровьем, с рождения отличающиеся от своих сверстников, зачастую демонстрируют куда большую стойкость и волю к жизни, чем те, кому всё дано изначально и не нужно ни за что бороться - родной брат Романа, Вячеслав Зинуров, известный поп-певец, на пике популярности наложил на себя руки. Замечательный тренер коррекционной школы Алексей Власов из Южно-Сахалинска, отец родной для всех своих подопечных, оставивший престижную работу в областном Министерстве спорта, чтобы быть поближе к детям, с горечью упрекает родителей, в чьём лексиконе по-прежнему присутствует обидное и несправедливое «дети-овощи» - он, выращивающий из их детей чемпионов, никогда не употребляет такой лексики, а они - запросто…

Одна из самых обаятельных героинь фильма - выросшая в приёмной семье Ирина Никитина, чемпионка мира по шорт-треку. С лучистой улыбкой, жизнерадостная, бьющая спортивные рекорды, освоившая несколько профессий, - одного взгляда на неё достаточно, чтобы получить стойкую мотивацию заниматься спортом и, шире, любимым делом. Её интервью, данные в разных городах и странах, перемежаются кадрами хроники - Ирина в числе других атлетов Специальной Олимпиады получает награду в Кремле из рук В. Путина (правда, почему-то кадры награждения замиксованы с кадрами путинской инаугурации, пожалуй, это единственный монтажный ляп в картине). Второй раз Путин смотрит на Ирину уже через экран монитора, объявляя о начале спецоперации 24 февраля, и атлет Никитина впервые выглядит растерянной, потерявшейся: «Украина с Россией??.... Как??» Разлучённая в детстве с сестрой Натальей, увезённой приёмными родителями в Америку, она общается с ней по видеосвязи, и сразу замечает, что год назад сестра внезапно стала менее разговорчивой: «Тебе с нами нельзя обо всём разговаривать?...»

Авторам удаётся пройти между двумя крайностями - с одной стороны, они не давят на жалость, не выжимают из зрителя слёз, не спекулируют тем, чем спекулировать нельзя в принципе. С другой стороны, они далеки от лучезарной фальши, пропагандистского глянца, который так раздражает в реальной жизни. И всё было бы с лентой «Дайте мне победить» прекрасно, если бы не два обстоятельства.

Во-первых, продюсеру совсем не обязательно присутствовать в кадре половину хронометража фильма. Даже если этот продюсер - президент Олимпиады. Специально посчитала: Ольга Слуцкер появляется на экране в шестнадцати врезках, ею фильм начинается и ею же заканчивается. И уж начинать фильм о людях, жизнь которых гораздо труднее и трагичнее нашей, словами «В конце 1990-х я коллекционировала академическую живопись….», простите, совсем некомильфо. Каждый монолог Слуцкер, смонтированный встык с рассказами о людях с ограниченными возможностями здоровья, которым каждый шаг дается с трудом, начинается словами «Когда я была в Абу-Даби….», «Я поехала в Нью-Йорк….», «Я поехала в Вашингтон….» В Вашингтон, кстати, Ольга Слуцкер поехала не просто так, а изучать опыт Юнис Кеннеди Шрайвер - сестры 35-го Президента США Джона Кеннеди, основательницы Специальной Олимпиады. Карамельно-апологетический, взахлёб, рассказ о семье Кеннеди, категорически выламывающийся из общей ткани фильма, восторженное придыхание Слуцкер «самая великая из Кеннеди!....» показались не просто излишними, а крайне неуместными, особенно с учётом нынешней позиции Всемирного Специального Олимпийского комитета по отношению к России. Да безотносительно к нему - чувство вкуса и чувство меры ещё никогда никому не мешали…..