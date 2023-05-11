Братья послали к небратьям

Сербия приостановила планы по выдаче паспортов россиянам и другим иностранным гражданам, прожившим в стране хотя бы один год, после того, как ЕС предупредил: такую инициативу могут не одобрить в Брюсселе, и он приостановит безвизовый режим для сербов, пишет Financial Times.

«Если предоставление гражданства будет сочтено представляющим повышенный риск для внутренней безопасности и государственной политики государств-членов, безвизовый режим может быть приостановлен», — говорится в заявлении Еврокомиссии, направленном сербским властям.

В декабре 2022-го сообщалось, что с начала военной операции на Украине более 104 тысяч граждан России получили вид на жительство в Сербии сроком на один год.

Ситуация двусмысленная, и даже трехсмысленная. Хороши братья, для которых даже простой угрозы из Брюсселя об отмены безвизового режима достаточно, чтобы сдать "братьев" с потрохами.

С другой - разве мы не сдали Сербию Западу? Еще как сдали, а теперь что? Горе побежденным...

С третьей стороны, что это за 104 тысячи обладателей сербских видов на жительство, как не беглецы от мобилизации? И почему Москву должно волновать, получат ли они сербские паспорта или так и будут жить с российскими?

И последнее - украинцы ведь тоже братья, и еще более родные. А ничего, воюем...

А.Б.