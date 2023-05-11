Задачи спецоперации, оказывается, "отчасти выполнены"

Задачи российской спецоперации, в первую очередь по обеспечению безопасности жителей Донбасса, отчасти выполнены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

"24 февраля прошлого года, президент России говорил о том, что в первую очередь должна быть обеспечена безопасность людей, живущих в Донбассе. Тех людей, которые долгие восемь лет жили под снарядами своего собственного государства", — напомнил Песков.

Частично, отметил Песков, России удалось выполнить эту задачу, но до полного ее завершения еще далеко.

Это что, анекдот на неприличную тему? Как про Рабиновича, который раньше жил напротив тюрьмы, а теперь - напротив собственной квартиры?

Раньше Донбасс находился под обстрелами собственного государства, а теперь - того же, но уже чужого?

А количество обстрелов и, соответственно, жертв разве уменьшилось? Скорее наоборот...

Более того, начались обстрелы объектов, которые раньше вообще не обстреливались, включая собственно территорию РФ. Включая сюда даже Кремль... Интересно, а про атаку на Кремль Путину доложили? Самого-то его в то время там не было...

Если Путин получает информацию о СМИ из рук Пескова, то он, может, и уверен, что задачи спецоперации уже почти выполнены?

И что бы на это сказал Пригожин, самый популярный нынче российский военачальник?..

А.Б.