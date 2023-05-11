Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией

А также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.

Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Москвы провокацией и отметила, что возобновление полетов неприемлемо из-за Украины.

Безвизовый режим между Россией и Грузией был отменен после конфликта 2008 года. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян. Получается, что президент Грузии против того, чтобы граждане Грузии могли ездить в Россию без виз?

Впрочем, полномочия президента в Грузии невелики, и вполне возможно, что правительство примет решение самостоятельно, без номинального главы государства...

А.Б.