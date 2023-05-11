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Московский листок

Госкомпании теряют прибыль

Опубликовано 11.05.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Госкомпании теряют прибыль

Компании с госучастием заработали в 2022 году на 52% меньше, чем год назад, зафиксировал Росстат, тогда как в целом прибыль бизнеса снизилась всего на 12,6%.

Прибыль компаний с государственным участием в 2022 году составила 2,136 трлн руб. — это более чем вдвое меньше, чем в 2021 году, следует из данных Росстата.

Учитываются компании, где государство владеет более чем 25% акций или обладает специальным правом на участие в управлении («золотой акцией»), то есть такие, как «Газпром», РЖД, АЛРОСА, «Россети», ВТБ, Сбербанк, «РусГидро», «Роснефтегаз», «Аэрофлот» и другие.

По последним оценкам экспертов, доля госсектора в экономике превысила 55%.

На заре приватизации нас убеждали, что в первую очередь приватизируют убыточные компании, чтобы частник мог проявить себя там, где неповоротливое государство терпит убытки.

В реальности первыми под приватизацию попали самые прибыльные - нефтяные, газовые, Норникель и так далее. А планово-убыточные остались нагрузкой на госсобственость.

Сейчас, как видим, с общим снижением рентабельности в госсобственности оказывается уже большая часть предприятий. Когда государство вложится в них, наладит производство и добъется приличного уровня прибыли, их опять передадут "эффективным собственникам" на разграбление...

А.Б.



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