Бессмертный полк прекраснодушных дебилов

У Кремля нет никаких положительных идей для народа, и режим начал себе присваивать заслуги убитого им Советского Союза. И надо быть дебилом, чтобы помогать Кремлю в этом. Посему я счёл необходимым напомнить дебилам об этом, а чтобы они крепче запомнили, я не подбирал ласковых слов там, где нужны бранные слова.

https://www.youtube.com/watch?v=6Onj8UpIenI

Как водится, даю текст, на сей раз вместе с текстом видеоцитаты.

«Вождь советского народа, глава Советского Союза и Верховный главнокомандующий Красной Армии, И.В. Сталин, 9 мая 1945 года, разобравшись с истинным состоянием дел на фронте, выступил по радио и сообщил народу:

«Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!

Наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию.

7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это – действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство.

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой Победы нашего народа над Германским империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, – не пpoшли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба cлавянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами.

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться, – ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует Победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной Победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.

С Победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!

Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом!

Слава нашему великому народу, народу-победителю!

Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!». https://www.youtube.com/watch?v=TBPjpc0MfK0

По смыслу празднования дня 9 мая, это празднование должно начинаться именно этим сообщением единственного вождя советского народа Сталина, поскольку только его тогдашнее сообщение объясняет смысл этого дня – кого победили и почему для этой победы надо было пойти на такие жертвы.

Но как это сообщение и ни популяризируют в интернете энтузиасты, но для интеллигенции России и нынешней власти оно является тем, о чём нынешнему народу знать ни в коем НАПОМИНАТЬ нельзя – никто из нынешней интеллигенции и властей даже не пытается хоть как-то вспомнить о том, о чём в годы войны знали все советские люди, и за что реально отдавало жизни выросшее в СССР к войне молодое поколение (даже до предела самолюбивый маршал, Г.К. Жуков, позже говорил, что войну выиграл молодой солдат).

А Сталин об остальных целях немцев не стал говорить, – целью тогдашних врагов России было то, чего в 1991 году добились «либералы» (а по сути интеллигенция России) и нынешние правители – этой целью было расчленение СССР и создание «суверенных республик». И получается, что победа 9 мая 1945 года не была победой во всей войне, что она была лишь победой в важном сражении, а во всей войне враги России в союзе с российской интеллигенцией и нынешними правителями России таки добились своих целей! Они отделили от России не только Кавказ и Прибалтику со среднеазиатскими республиками и Казахстаном, но даже Украину с Белоруссией. Причём, сделали это без сопротивления отупевшего народа СССР, всего лишь поманив этот народ «халявными ништяками».

И нынешней власти, нынешней интеллигенции и нынешнему народу свой День Победы надо праздновать 8 декабря - в день, когда в 1991 году было подписано Беловежское соглашение, поставившее точку в окончательной победе врагов советского народа и интеллигенции Советского Союза вместе с ополоумевшим народом над Россией. И этих слов из песни не выбросишь - в любом случае убийцами России был её народ – это под его радостные и трусливые крики это убийство и совершалось. Народ надругался на пролитой кровью своих предков!

И вот теперь этот народ с портретами этих преданных предков ходит по улицам, уверяя, что этим он прославляет их! Но как предатели могут прославить преданных? Нет, эти дебилы с портретами преданных предков пытаются прославить себя, дескать «и мы такие же!».

Нет, дебилы, вы не люди, а говно и остаётесь говном даже с портретами предков. И ваша дебильность – не оправдание! И ходить вам надо 8 декабря с портретами «Пятнистого оленя» Мишки Горбачёва и алкаша Борьки Ельцина, Собчака и его адьютанта Путина, Чубайса и прочей аналогичной сволочи.

Вот это и будет настоящий бессмертный полк победителей России, добившихся целей Гитлера».