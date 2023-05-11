О Государственном хамстве РФ

Потеплело. На улице. В квартирах все еще холодно. Вот уж неделю, как висят в сети обращения к Собянину включить отополение, от депутата Госдумы Гусева до моего скромного писка - мерзнем! Включи тепло!

Но батареи по-прежнему холодные. Ладно, нет ведь и ответа от самого лучшего мэра - мол, о несбыточном просите, граждане! Никак невозможно дать тепло, когда холодно.

Вот с днем рождения под копирку поздравят обязательно. И газеток пустых в почтовый ящик накидают - не выгребешь... Хотя я об этом не просил. А ответить нескольким миллионам москвичей по существенному вопросу - никак нельзя. Мерзните молча, рабское племя! Депутату, может, ответят - к лету...

Вам и так асфальт перекладывают по три раза на год, ящики мусорные покрасили. Терпите молча, вам и так хорошо.

А.Б.