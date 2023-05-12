Станица Полтавская. Мусорный полигон под вниманием Бастрыкина.

По сообщению СМИ от 10 мая 2023 года «краевой (Краснодарского края) следственный комитет возбудил уголовное дело (по поводу мусорного полигона рядом со станицей Полтавской) (https://93.ru/text/incidents/2023/05/10/72290675/). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству регионального ведомства доложить о ходе расследования».

Как сообщает председатель совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталья Гаряева — местные следственные органывзялись за дело достаточно живо и заинтересованно. Сама она (Гаряева) уже была опрошена по поводу полигона в качестве свидетеля в славинский следственном отделе. Другие экоактивисты тоже приглашены.

Напоминаем, полигон находится в 600 метрах от станицы. Окружён каналами, проходящими через рисовые чеки (поля). Понятно, что фильтрат с полигона стекает в эти каналы в таких количествах, что это заметно даже визуально. Пахнет полигон так, что жильцы ближайших к нему домов не могут сушить бельё на улице (тоже начинает пахнуть полигоном). Системами сбора фильтрата, сбора биогаза и гидроизоляцией полигон не оборудован, и это не «клевета» экологов, а цитата из решения Красноармейского районного суда от 07.10.2022 года.

Трафик тяжёлых грузовиков на полигон тоже идет через станицу. 40 и 60-тонные грузовики проходят менее чем в 5 метрах от окон.

Жители протестовали. Обращались во все инстанции. Перекрывали дорогу, перекрывали провоз мусора через станицу. После этого правоохранительные органы обращали внимание. Естественно, на жителей. На людей накладывались штрафы. После перекрытия провоза мусора через станицу (6 апреля 2023 года), одна из активисток, пенсионерка Людмила Гришкова, попала в больницу с сердечным приступом. Такая реакция неудивительна, если учесть, что руководство приказало, а ГАИшники разрешили многотонным грузовикам прорывать блокаду, проталкиваясь (!) через ряды протестующих. И вот правоохранители официально объявили, что возбудят на Гришкову уголовное дело, за якобы имевшее место нападение на гаишника. Была ли угроза приведена в действие пока неизвестно.

Ещё одно уголовное дело уже точно возбуждено — в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 326 УК РФ (уничтожении идентификационных номеров транспортного средства). Преступное, как бы транспортное средство - это старая газель, найденная на свалке и лишённая двигателя и прочих автомобильных внутренностей, зато оснащённая деревянными лавками (использовалось экоактивистами в качестве наблюдательной будки).

Данное преступное транспортное средство было найдено жителями на свалке металлолома и поставлено возле полигона ТКО в ст. Полтавской, как наблюдательная будка.

27 апреля 2023 года жители станицы Полтавская совершили коллективный визит в приёмную губернатора. Часть дороги им всем, включая пенсионеров, пришлось идти пешком, потому что ГИБДД сначала остановила автобус, в котором они ехали, а потому учинила сезон охоты на такси, которые вызвали жители.

Произошедшее привело к сильной медийной оглаской. И вот, наконец, внимание со стороны федеральных органов. Наша редакция очень надеется, что история жители станицы Полтавская наконец добились адекватной реакции на свои обращения.