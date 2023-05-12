Рабочие массово жалуются на работодателей

В нашей прессе совсем не слышно о митингах и забастовках. Ещё 3 года назад их было предостаточно, а сейчас работники пытаются отстаивать свои интересы, не выходя на улицы и не останавливая производство. Они стали массово жаловаться властям.

Жалуются прокурору, мэру, губернатору и даже президенту. Часто в формате видеообращения. 77% протестов — это именно такие жалобы, где люди просят помочь им разобраться в спорах с работодателем. Обращаясь к чиновникам, работники выносят проблему наружу. Они отказываются от «нормального» способа общения с работодателем, потому уверены: он не пойдет им навстречу.

Трудовой инспекции работодатели не боятся, там свои для них люди, которых можно купить за гроши, а судебные разбирательства для рядового работника — достаточно сложная процедура.

Забастовку по всем правилам организовать трудно, а некоторым это и вовсе запрещено, например, сотрудникам скорой помощи, пожарным, коммунальщикам и многим другим. За несанкционированные публичные акции, например, пикеты, митинги и забастовки, грозят серьёзные наказания.

Разговаривать с начальником часто оказывается бесполезно, на претензии он обычно отвечает: «Не нравится, увольняйся». На предложение сесть за стол переговоров реагируют хамством и отказываются вести диалог. Пока работники не продемонстрируют «некий силовой ресурс», с ними никто разговаривать не будет. Таким ресурсом становится сейчас обращение к главе района, мэру или губернатору.

На Медногорском медно-серном комбинате в Оренбургской области в прошлом году после гибели рабочего Дениса Отвалова, на которого обрушились флюсовые бункеры, которые весят 400 тонн, начались волнения. Работники жаловались на то, что боятся ходить на работу из-за устаревшего оборудования на комбинате. Создалась инициативная группа, которая требовала обеспечить безопасные условия труда.

В начале 2022 года 12 рабочих комбината обратились в Медногорский городской суд, чтобы там признали снижение им премии по итогам 2021 года незаконными и о компенсации морального вреда в пользу каждого из них. Снижение размера премии истцы посчитали дискриминацией, вызванной, якобы, их несогласием с политикой предприятия в отношении промышленной безопасности, а также обращениями в Ростехнадзор и прокуратуру для проведения проверки соблюдения требований промышленной безопасности и трудовых прав работников Медногорского медно-серного комбината. Суд отказал работникам в их исковых требованиях к предприятию.

После этого группа рабочих записала видеообращение к президенту Путину. В котором рабочие рассказали, что условия работы на предприятии очень опасные. Это подтверждают «регулярные несчастные случаи». А администрация предприятия тоже не дремала в это время, стали искать предлоги для увольнения этих правдолюбцев. Ввели ловушку, проверку знаний по специальности, запустили даже 20-ти часовую учебную программу. И прямо в лицо говорили: «Сколько не зубрите, все равно не пройдете проверку знаний и будете отстранены от работы”.

И после того, как записали видеообращение к президенту России посыпались увольнения. Меры воздействия применяли только к тем рабочим, которые входили в инициативную группу.

На обращение рабочих отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил изучить сведения сотрудников комбината о возможных нарушениях и информацию о гибели работников.

Наверняка, работодатель отделается и в этом случаи небольшим штрафом за то, что он ради материальной выгоды отправлял работников на опасную работу, где легко получить увечий, а то и смертный приговор. А тех, кто протестует против этого, можно просто уволить. Вот такое у нас трудовое законодательство, такое отношение к работнику, такие основные профсоюзы ФНПР, которые вместо защиты интересов работника, пытаются прежде всего угодить работодателю.

Такое происходит не только на этом комбинате из Оренбурга, рабочие из разных регионов заявляют о нарушении своих прав. Например, сотрудникам Камнереченского щебеночного завода в Новосибирской области предложили уволиться с предприятия из-за простоя по собственному желанию. С февраля по апрель им назначили сокращенные оклады. Причиной стала приостановка выработки щебня из-за долгов по взрывным работам.

Но рабочие потребовали официального сокращения. В знак протеста активисты повесили напротив завода обращения к руководству и губернатору Андрею Травникову.

И сыпятся такие неприятности на головы трудового народа по всей стране.

«Помогите нам, пожалуйста»: так начали свое видеообращение к Путину работники Новозыбковского машиностроительного завода.

Несколько сотрудников АО «НМЗ» вышли к административному зданию предприятия и обратились к Президенту РФ. Рабочие пожаловались на задержки и невыплату заработной платы.

– На предприятии каждые 2 месяца меняется руководство. Очередной директор объявил на предприятии простой. А с 14 апреля и вовсе был издан приказ о сокращении 60 процентов работников, о чем они не были уведомлены в положенные сроки. Мы не можем даже обеспечить себя и свои семьи продуктами первой необходимости, начинаем голодать.

Потоком идут жалобы президенту от работников на плохие условия труда, на вседозволенность для работодателей, на низкие зарплаты. Это ведь наш основной народ, трудовая Россия, которую пытаются превратить в молчаливых рабов. Также сотрудники добавляют, что все обращения к органам местной власти заканчиваются формальными отписками. Рабочие все – таки надеются, что, наконец – то будут услышаны главой государства и хоть что-то будет меняться к лучшему в трудовом законодательстве. А пока работников приучают молчать, скажешь лишнее слово, окажется за воротами, Попробуй найти после работы рядом с домом. Удивляются теперь многие, почему в Новозыбково вышли с протестом всего десять человек из 1 500 сотрудников завода. Что здесь удивительного, остальные побоялись остаться без работы.

Особенно больно все это слышать мне, я был раньше, в советское время во главе рабселькоровского движения страны. Рабочие тогда при помощи печати могли восстанавливать справедливость на рабочих местах. Их слышали, принимали меры. Тысячи таких правдолюбцев боролись за правду на местах. Я, работая на заводе, покритиковал в газете начальницу смены за её резкие выпады в отношения работников. Опубликовал в одной из газет заметку под названием «О добром слове и обиженном человеке». На заводе сразу провели партийное собрание. Начальницу смены понизили в должности, а в газету отправили ответ, что меры приняты. А в отношение меня никаких репрессий, уволить не позволял закон. Где бы меня было искать теперь за такую вольность.

Или вот другой пример, пошел наш директор в главк. Завод нуждался в технической модернизации. Директор принес план этой модернизации. А начальник главка выставил его с этим планом за дверь. Я написал об этом случае в одной из газет. И на следующий день у нашей проходной стояли уже три черных Волги. Из горкома, из ЦК партии, из министерства. Гости поговорили с рабочими, посмотрели наш завод и через несколько дней уволили начальника большого главка.

И такие правдолюбцы находились почти в каждом коллективе. Вот в Шелехове Иркутской области на алюминиевом заводе рабкор Степанов был редактором заводской стенной газеты. И он умудрился копии критических статей из стенгазеты, которые касались администрации, отсылать в министерство. И там реагировали, подправляли из Москвы дирекцию.

Мы создали Союз общественных корреспондентов, свое информационное агентство. Но потом, уже при Путине, пришлось со всем этим распрощаться. Нас перестали печатать. Раньше человека не могли уволить, а потом приняли новый Трудовой кодекс, сказал неприятное слово для работодателя, а тем более опубликовал критическую публикацию в газете, и ты уволен. Причину придумают. Вот в Московском метро уволили по придуманным причинам аж 200 специалистов. Только за то, что они в социальных сетях написали добрые слова о Навальном. Человек работал, а ему поставили в этот день прогул. И, до свидания.

Теперь идут суды, многих сотрудников уже восстановили на рабочих местах. А что начальники, которые сочиняли такую подлость, они на местах. А нужна бы их судить по статье, как за попытку покушения на человеческую жизнь, человеческое благополучие.

И вот теперь беззащитные рабочие, которые лишились простых гражданских прав обращаются за помощью к самому президенту.

Вот видеообращение водителей автомобилей скорой помощи из Орла. Они просят главу государства обратить внимание на низкие зарплаты водителей и оценить бездействие местных чиновников в этом вопросе.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы, водители скорой помощи города Орла, просим вас помочь разобраться, почему у нас такие низкие зарплаты, почему медикам делали доплаты, а нам ничего не добавили. Вовремя ковида водителей приравняли к медикам, и мы получали доплату. Сейчас нас лишили этого, хотя водитель является членом бригады скорой помощи.

В соседних регионах везде добавили зарплату водителям. А в Орловской области нас как бы не существует, и мы получаем двадцать-двадцать пять тысяч максимум, хотя средняя зарплата по Орловской области 59 тысяч рублей. Мы ездим со спец сигналами, мы подвергаем и свои жизни, и жизни медиков и пациентов опасности. Хотя мы все прекрасно понимаем, что нужно как можно быстрее доставить пациентов в медучреждение, чтобы спасти их. Соответственно, если вдруг машина попадает в ДТП, в любое ДТП, даже мелкое, нас принуждают за это платить. Хотя машины, мы считаем, должны быть под страховкой КАСКО. Это тоже большая несправедливость,

Водителей для скорой помощи сейчас не хватает, так же, как и медперсонала, и мы вынуждены подрабатывать из-за нищенской зарплаты. Хотелось бы, чтобы вы обратили на нас внимание и помогли в нашей непростой ситуации. Будьте добры, будем вам очень благодарны».

Как указал председатель профсоюза медработников «Действие» Дмитрий Серегин, недавние переговоры с представителем областного департамента здравоохранения не принесли желанных результатов. Когда один из водителей поинтересовался, как будет решаться вопрос о повышении зарплаты водителям скорых, чиновник депздрава ответил: «28 тысяч – это вам мало, что ли?».

400 сельских учителей из Кировской области тоже попросили президента повысить им зарплаты хотя бы до средней по региону — 34 тысяч рублей. По «майским указам» 2012 года это должно было быть выполнено ещё два года назад. Сейчас этим учителям платят всего 11 тысяч за одну ставку.

24-летний преподаватель английского и немецкого языков средней школы поселка городского типа Лёвинцы Дмитрий Пожидаев в добавок к письму президенту сельских учителей встал в пикет около приемной президента РФ в Кировской области с плакатом "Путин, твои указы не работают".

Как рассказал Пожидаев корреспонденту: – Каждое утро я собираюсь в школу и пытаюсь объяснить себе, зачем я это делаю. Пока у меня есть мотивация: я хочу поменять положение школьных учителей в системе российского образования. Поэтому я продолжаю учить детей, пишу обращения и встаю в пикеты.

Вот к таким результатам привели законы, которые принимает наша Госдума. Работающее население бесправно и с трудом выживает. Идут одно за другим послания президенту Путину, от людей, которые оказались на краю пропасти, со словами: «Спасите нас от работодателя, от голода». Президент, к сожалению, не спешит это делать. Нужно менять Трудовой кодекс, и это выпустит рабочий люд из рабских лагерей, в которые превратили трудовые коллективы. И придется прислушиваться к мнению этого народа в государственной политике. Ещё не забылись забастовки начала 90-х.