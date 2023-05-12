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Московский листок

Диплом о высшем образовании - это не мера социальной поддержки

Опубликовано 12.05.2023 в разделе комментариев 0

вуз диплом
Диплом о высшем образовании - это не мера социальной поддержки

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла в нижнюю палату парламента законопроект о праве зачисления граждан, принимавших участие в специальной военной операции, в организации среднего и высшего образования без экзаменов.

А зачем?

Диплом о высшем образовании - это не мера социальной поддержки, не пенсия, не льгота. Человек, обучающийся в вузе должен быть способен получить высшее образование - именно образование, а не диплом о его наличии.

У нас и так качество образования сильно съехало: еще когда один из руководителей аппарата думского комитета по промышленности, преподававший "для тонуса" в МАИ сообщил мне доверительно, что молодым людям, поступающим в вуз сейчас он не может дать высшего образования - у них нет среднего.

Дайте людям возможность дополнительной подготовки для поступления - рабфак, как оно было раньше. А сразу вручать студенческий билет молодым людям, которые навряд ли помнят школьную программу - им было просто не до нее...

А.Б.



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