Допустили передачу обычным людям части функций медсестер

Некоторые функции среднего медицинского персонала планируют передать в российских больницах немедицинским сотрудникам, сообщила член комитета ГД РФ по охране здоровья Тамара Фролова.

Если рядовой медицинский персонал передаст часть своих функций неспециалистам, это поможет медикам сосредоточиться на наиболее важных вопросах лечения и обследования.

В Минздраве уже планируют передать выполнение медицинских осмотров, диспансеризацию медсестрам. Депутат предлагает пойти дальше - передать часть функций среднего медперсонала немедицинским работникам.

Я бы пошел дальше, и передал некоторые функции медперсонала самим больным, по принципу самообслуживания. Например, рентгеновские снимки больные могут делать сами, как они фотографируются в метро на паспорт в специальной кабинке. И клизмы они могли бы делать друг другу при помощи специальных инструкций в клизменной.

А.Б.