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Московский листок

Минобороны опровергает наступление ВСУ

Опубликовано 12.05.2023 в разделе комментариев 0

украина война киев
Минобороны опровергает наступление ВСУ

Информация о порыве обороны на различных участках фронта не соответствует действительности, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Заявления, распространенные отдельными телеграм-каналами об имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности.

Несколько озадачивает термин "прорыв обороны". Российская армия находится в глубокой обороне? Интересно...

Видимо, кто-то полагает, что у нас у всех мозг аквариумной рыбки, и мы забываем, что говорилось раньше уже через 20 минут.

Британия поставила Украине ракеты Storm Shadow с дальностью 300 км. То есть из Херсона можно обстреливать Крым - это все заметили.

А вот что ракеты - воздушного базирования, пропустили! И запускаются они с модернизированных штурмовиков Су-25. То есть где-то должны быть и аэродромы вблизи линии фронта, и сами самолеты, хотя все это, если верить словам нашего Минобороны, было уничтожено не меньше, чем по два раза в самом начале СВО.

Су-25 на Украине не производят, только модернизируют - возможно, что украинская модернизация Су-25 даже лучше оригинала - увеличена мощность двигателя.

Но сколько этих самолетов у Киева? В 2017-м году была 31 машина. А сколько сейчас - секрет, главное, чтобы это не оказалось секретом для российской военной разведки...

А.Б.



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