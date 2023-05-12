Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не позволили выступить с видеообращением в финале Евровидения

Опубликовано 12.05.2023 в разделе комментариев 1

украина война киев
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не позволили выступить с видеообращением в финале Евровидения

Европейский вещательный союз сообщил, что отклонил просьбу Владимира Зеленского, который хотел выступить с видеообращением в финале Евровидения. Представитель ЕВС назвал конкурс международным развлекательным шоу, один из краеугольных камней которого — неполитический характер мероприятия.

Европейский вещательный союз перенес Евровидение-2023 с территории Украины, победившей в конкурсе в 2022 году, в британский Ливерпуль из соображений безопасности. При этом представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса, который состоится 13 мая.

В феврале 2022 года ЕВС отстранил Россию от участия в Евровидении. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие Москвы может нанести ущерб репутации конкурса.

Напрасно. Всё напрасно - мы могли бы выставить Медведева, и он составил бы конкуренцию Зеленскому...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
...
==20== написал 12.05.2023 11:28
Очередная проплаченная россией фэйковая статейка.
Украина не обращалась к организаторам песенного конкурса Евровидение с просьбой о выступлении президента Владимира Зеленского с речью. Публикация британского издания The Times об *отказе* не соответствует действительности.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что сделал Путин?:
Результаты
Интернет-ТВ
О Государственном хамстве РФ
О Государственном хамстве РФ
11.05.2023
Бессмертный полк прекраснодушных дебилов
Бессмертный полк прекраснодушных дебилов
11.05.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не позволили выступить с видеообращением в финале Евровидения (1)
Минобороны опровергает наступление ВСУ (0)
Допустили передачу обычным людям части функций медсестер (0)
Диплом о высшем образовании - это не мера социальной поддержки (0)
Станица Полтавская. Мусорный полигон под вниманием Бастрыкина. (0)
Да, не санаторий... (0)
Рабочие массово жалуются на работодателей (1)
О Государственном хамстве РФ (6)
Бессмертный полк прекраснодушных дебилов (3)
Госкомпании теряют прибыль (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss