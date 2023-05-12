Европейский вещательный союз сообщил, что отклонил просьбу Владимира Зеленского, который хотел выступить с видеообращением в финале Евровидения. Представитель ЕВС назвал конкурс международным развлекательным шоу, один из краеугольных камней которого — неполитический характер мероприятия.

Европейский вещательный союз перенес Евровидение-2023 с территории Украины, победившей в конкурсе в 2022 году, в британский Ливерпуль из соображений безопасности. При этом представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса, который состоится 13 мая.

В феврале 2022 года ЕВС отстранил Россию от участия в Евровидении. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие Москвы может нанести ущерб репутации конкурса.

Напрасно. Всё напрасно - мы могли бы выставить Медведева, и он составил бы конкуренцию Зеленскому...

А.Б.