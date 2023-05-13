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Московский листок

Путин обновил Концепцию государственной миграционной политики

Опубликовано 13.05.2023 в разделе комментариев 0

мигранты выезд
Путин обновил Концепцию государственной миграционной политики

В 2022 году увеличился миграционный отток россиян за рубеж и Путин обновил Концепцию государственной миграционной политики.

Поясняется, что это случилось «под влиянием изменившихся социально-экономических условий» - грубо говоря, народец побежал из страны, особенно военнообязанные.

Указом президента теперь определено, что «требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж».

Кроме того, Владимир Путин дополнил концепцию пунктом, в котором поручил создать условия для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей новых регионов России, уехавших в период спецоперации.

Отельное внимание уделено адаптации иностранных граждан в РФ: не допускается их дискриминация в любых формах — по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности. Иностранцы также должны получить равный доступ к государственным и муниципальным услугам.

По мнению главы государства, решать проблему оттока кадров нужно, создавая интересные, перспективные и качественные рабочие места, развивая новые виды деятельности. Кроме того, нужно улучшать и ситуацию в жилищной сфере.

Чего им еще надо? Вон Пригожин создал интересные и хорошо оплачиваемые рабочие места в ЧВК "Вагнер" - мало, что ли? Можно добавить, полагаю... Особенно для иностранцев - получил гражданство, так отслужи, как в Израиле. Думаю, привлекательность российского гражданства от этого увеличится.

Ну и в жилищной сфере - можно же жилье уехавших граждан передавать приехавшим, особенно в новых регионах, где вообще пока непонятно, есть права собственности или нет еще... Как в старое доброе время - уехал, скажем, в Израиль, и квартиру сдал государству...

А.Б.



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