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Московский листок

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая

Опубликовано 13.05.2023 в разделе комментариев 0

турция эрдоган
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая

В случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая.

Насколько итоги этих выборов важны для нас, трудно даже представить.

Основным оппонентом действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана стал единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу.

Отношения с Россией стали и важным козырем обеих команд на выборах.

"Наши отношения с Россией не менее важны, чем с Вашингтоном", — заявил Эрдоган недавно, и это дорогого стоит. Его оппонент сделал ставку на критику России и, соответственно, на отношения с западом.

 А.Б.



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