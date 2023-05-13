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Московский листок

Минздрав определил список лишенцев

Опубликовано 13.05.2023 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Минздрав определил список лишенцев

Минздрав утвердил перечень медицинских противопоказаний, с которыми гражданину могут отказать в социальном обслуживании.

Приказ с подписью главы ведомства Михаила Мурашко был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В ряд противопоказаний вошли туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, лепра с бактериовыделением и синдром зависимости от психоактивного вещества. Также там оказались психические расстройства и расстройства поведения с симптомами, говорящими о склонности к совершению общественно опасных действий.

Также в предоставлении соцуслуг на дому, в полустационарной и стационарной формах могут отказать в связи с наличием опасных для окружающих инфекционных заболеваний, гангрены и некроза легкого и его абсцесс.

Это вообще как?

Если у тебя туберкулез, то лежи и помирай, тебе никто не обязан оказывать помощь? Ну а если ты сумасшедший, то и вообще...

Вроде бы по Конституции РФ - это социальное государство, что обязывает это государство оказывать социальную помощь всем гражданам в равной степени. А министр здравоохранения, получается, ограничивает действие конституции на ряд категорий граждан?

А.Б.



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