Индия потребует вернуть награбленное за столетия

Правительство Индии запускает долгосрочную дипломатическую кампанию, в рамках которой будут возвращены тысячи драгоценных артефактов, которые были вывезены в Великобританию за колониальный период.

«Министерский и дипломатический персонал Индии будет подключен к обеспечению возвращения потенциально тысяч артефактов, вывезенных в Британию во времена империи», — сообщает The Telegraph.

Это может стать крупнейшим требованием о возвращении артефактов, с которым когда-либо сталкивалась Великобритания. В частности, Индия планирует вернуть один из самых известных в мире бриллиантов «Кохинор».

Процесс возвращения артефактов должен начаться в этом году.

Вообще если все страны, подвергавшиеся нашествию археологов в прошлом подадут претензии, то мировые музеи резко опустеют.

Допустим, с какого рожна вывезен в Германию и стоит в центре Берлина целый Пергамский алтарь? С какого перепугу полно египетских мумий в разных музеях - это же похороненные покойники, из разоренных вандалами захоронений... Про сокровища Британского музея вообще молчу - столетиями грабежа создано великолепное собрание похищенного по всему миру.

А.Б.