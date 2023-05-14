Молчащие орудия

Для начала - о кино. Фильм "Жанна" с Ксенией Раппопорт и Евгением Мироновым навряд ли стоит рассматривать как производственную драму, но она это и есть. Конечно, от современных авторов трудно ждать "Аэропорта" Хейли или "Премии" Гельмана-старшего, но если приглядеться - оно самое и есть.

История-то, прямо скажем, жуткая, и именно такая она только и могла ппроизойти на фоне современного платформенного бизнеса, прямиком выросшего из инферно 90-х, где человека вообще нет, есть, как в рабовладельческом Риме "говорящие орудия" - если б какой Светоний взялся писать драму из жизни римских латифундий, что-нибудь подобное вышло бы - более поздние времена такого истребления личности не знали...

У человеческого существа в этой системе можно забрать всё - половую функцию и способность родить, не говоря уже про свободу, жизнь и прочие пустяки...

Не надо быть очень умным, чтобы не заметить аналогию между главной героиней Ксении Раппопорт и одной из женщин-олигархов современной России, которая на слуху.

Там нет такой драматургии, там все несколько проще в плане переживаний, но ролик, недавно всколыхнувший сеть, где в питерском филиале корпорации раздевают женщин после смены, чтоб досмотреть, не подтырили чего... И гордые женщины востока послушно снимают штанишки и сверкая голыми задницами, подобрав барахлишко, следуют на выход...

Теперь хозяйка корпорации воспользовалась тем, что один из её сотрудников взломал базу данных компании и "левачил" рекламой, продавая её клиентам маркетплейса со скидкой. Свой ущерб от этой схемы она оценила в 650 миллионов рублей... После чего кинула продавцов на 2 миллиарда... Просто взяла и забрала их деньги, без судов и прочей волокиты - это уже такие деньги, что не удивлюсь, если среди обобранных найдутся и те, кто попытается свести счеты с жизнью, которая, кроме них самих никого не волнует...

Киношная олигархиня с лицом Раппопорт тоже сталкивается с пытающимися забастовать водителями грузОвиков, и наглядно объясняет им - мол, сейчас плохо, но лучше быть не может. А вот хуже - запросто! И она это "хуже" может так же запросто организовать.

Реальная олигархиня вообще в переговоры с холопами не вступает - если кто не знает, то буквальное значение руского слова "холоп" - это раб. Говорящее орудие, а лучше, если молчащее...

И это очень удобно - молчащие орудия не могут самоорганизоваться даже в самые примитивные, средневековые структуры коллективногй защиты интересов. Нет для них такого закона.

“Платформенную занятость невозможно описать ни как трудовые, ни как гражданско-правовые отношения”, - такое мнение высказал депутат Андрей Исаев в рамках Петербургского международного юридического форума. Он в последние два десятка лет практически главный защитник трудовых прав - примерно второй человек в Федерации "независимых" профсоюзов, одновременно много лет один из лидеров "Единой России", возглавлявший профильный комитет парламента. И вот "невозможно описать". Ни в сказке сказать, ни пером... То есть их нет, этих людей ни в системе трудовых отношений, ни в бизнесе - нигде.

Очень удобно.