Наконец-то вышла моя книга «Долгое отступление». Начинал её писать я ещё в 2021 году, анализируя глобальный кризис капитализма и ничуть не менее (а может быть и более) глубокий кризис левых сил в России и мире. До известной степени эти кризисы взаимосвязаны. Если генералы, как известно, всегда готовятся к прошлой войне, то социалисты и коммунисты постоянно готовятся к прошлой революции. Впрочем, в последние 10-15 лет левые вообще ни к чему не готовятся, а уютно сидят в собственном культурном пространстве, повторяя удобные догматические, либо, наоборот, политкорректные мантры.

Реальная обстановка, однако, создает потребность в политической стратегии. Спрос на антибуржуазную демократическую альтернативу явно возрастает, социалистические меры объективно необходимы для преодоления текущего кризиса, но нет ни соответствующей политики, ни необходимой решимости. Те, кто перестали быть революционерами, так и не стали реформистами, а те, кто продолжает повторять традиционные формулы, не задумываются о том, что каким может быть успешное революционное действие в XXI веке.

Хотя дело не только в том, чтобы соответствовать актуальным вызовам, а в том, чтобы усвоить и проработать уроки прошлого. Именно поэтому я начал с классических дискуссий первой половины прошлого века — о плане и рынке, о демократии и пролетарской диктатуре, а реформах и революции. Рассматривая тогдашние дискуссии мы должны не выбирать сторону, отождествляя себя с теоретиками и политиками прошлого, а оценивать с точки зрения накопленного опыта сами проблемы, сделавшие тогдашние споры неизбежными и необходимыми. Эти проблемы, пусть и в совершенно иной форме продолжают стоять перед нами и сейчас. Не только перед левыми, но и вообще перед обществом.

К сожалению, некоторые абзацы и разделы пришлось несколько сократить, оглядываясь на текущие запреты. Надеюсь, что в следующем году выйдет английское издание, которое будет более полным. А может быть к тому времени появится и возможность для нового и более полного русского издания. Но не думаю, что потери и сокращения серьезно повредили текст. В общем, книга вышла, теперь читателям предстоит её оценить.