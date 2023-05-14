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Московский листок

Долгое отступление

Опубликовано 14.05.2023 автором в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Долгое отступление

Источник: https://www.directmedia.ru/book-697767-dolgoe-otstuplenie/

Наконец-то вышла моя книга «Долгое отступление». Начинал её писать я ещё в 2021 году, анализируя глобальный кризис капитализма и ничуть не менее (а может быть и более) глубокий кризис левых сил в России и мире. До известной степени эти кризисы взаимосвязаны. Если генералы, как известно, всегда готовятся к прошлой войне, то социалисты и коммунисты постоянно готовятся к прошлой революции. Впрочем, в последние 10-15 лет левые вообще ни к чему не готовятся, а уютно сидят в собственном культурном пространстве, повторяя удобные догматические, либо, наоборот, политкорректные мантры.

 

Реальная обстановка, однако, создает потребность в политической стратегии. Спрос на антибуржуазную демократическую альтернативу явно возрастает, социалистические меры объективно необходимы для преодоления текущего кризиса, но нет ни соответствующей политики, ни необходимой решимости. Те, кто перестали быть революционерами, так и не стали реформистами, а те, кто продолжает повторять традиционные формулы, не задумываются о том, что каким может быть успешное революционное действие в XXI веке.

 

Хотя дело не только в том, чтобы соответствовать актуальным вызовам, а в том, чтобы усвоить и проработать уроки прошлого. Именно поэтому я начал с классических дискуссий первой половины прошлого века — о плане и рынке, о демократии и пролетарской диктатуре, а реформах и революции. Рассматривая тогдашние дискуссии мы должны не выбирать сторону, отождествляя себя с теоретиками и политиками прошлого, а оценивать с точки зрения накопленного опыта сами проблемы, сделавшие тогдашние споры неизбежными и необходимыми. Эти проблемы, пусть и в совершенно иной форме продолжают стоять перед нами и сейчас. Не только перед левыми, но и вообще перед обществом.

 

К сожалению, некоторые абзацы и разделы пришлось несколько сократить, оглядываясь на текущие запреты. Надеюсь, что в следующем году выйдет английское издание, которое будет более полным. А может быть к тому времени появится и возможность для нового и более полного русского издания. Но не думаю, что потери и сокращения серьезно повредили текст. В общем, книга вышла, теперь читателям предстоит её оценить.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Военко6 написал 14.05.2023 00:35
13 мая российская военная авиация, задействованная в боевых действиях против Украины, получила мощную и очень звонкую "пощечину". В течение одного часа в 50-километровой приграничной зоне над территорией Брянской области были сбиты фронтовой бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8. Причем как минимум один из двух Ми-8 представлял собой модификацию Ми-8 МТПР-1 - вертолет радиоэлектронной борьбы. По всей видимости, ставил помехи, обеспечивая действия самолетов. Согласно поступающей информации, ни один из членов экипажей сбитых машин не выжил. Называется цифра в 9 погибших: по три человека на каждом из вертолетов, пилот Су-35, пилот и штурман Су-34. Наиболее вероятная версия произошедшего - все четыре российские машины были внезапно атакованы украинскими истребителями МиГ-29, недавно полученными из Польши и переоборудованными прежними владельцами в качестве носителей управляемых ракет американского производства AMRAAM класса "воздух-воздух". При этом украинские самолеты производили запуск ракет из своего воздушного пространства, не пересекая границу с РФ. Если данная информация подтвердится, то это будет означать, что украинская истребительная авиация одержала свои первые воздушные победы с момента начала войны.
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