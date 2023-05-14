Два вертолета Ми-8, а также истребитель Су-35 и бомбардировщик Су-34 потерпели крушения над Брянской областью

Специталисты считают, что они могли быть сбиты, причем необязательно украинской стороной.

Бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 практически одновременно «могли быть сбиты» у границы с Украиной. Два вертолета Ми-8 ВКС России упали на окраине города Клинцы.

Су-34 рухнул неподалеку от украинской границы. Пилоту и штурману не удалось катапультироваться. Их тела уже обнаружены.

Вероятность одновременного крушения четырех воздушных объектов в одном районе и практически в одно время практически нулевая.

Судя по всему, как минимум один из вертолетов был сбит ракетой "воздух-воздух", то есть ВВС Украины не только не были уничтожены, как о том докладывало Минобороны, но и сохранили способность наносить чувствительные удары.

Особенно это касается Су-35 - теоретически у Украины не может быть самолетов такого уровня, то есть он был сбит самолетом заведомо более низкого уровня, и все разговоры про 4+++ - просто разговоры авиаторов между собой...

А.Б.