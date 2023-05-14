Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Два вертолета Ми-8, а также истребитель Су-35 и бомбардировщик Су-34 потерпели крушения над Брянской областью

Опубликовано 14.05.2023 в разделе комментариев 6

истребитель самолет су
Два вертолета Ми-8, а также истребитель Су-35 и бомбардировщик Су-34 потерпели крушения над Брянской областью

Специталисты считают, что они могли быть сбиты, причем необязательно украинской стороной.

Бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 практически одновременно «могли быть сбиты» у границы с Украиной. Два вертолета Ми-8 ВКС России упали на окраине города Клинцы.

Су-34 рухнул неподалеку от украинской границы. Пилоту и штурману не удалось катапультироваться. Их тела уже обнаружены.

Вероятность одновременного крушения четырех воздушных объектов в одном районе и практически в одно время практически нулевая.

Судя по всему, как минимум один из вертолетов был сбит ракетой "воздух-воздух", то есть ВВС Украины не только не были уничтожены, как о том докладывало Минобороны, но и сохранили способность наносить чувствительные удары.

Особенно это касается Су-35 - теоретически у Украины не может быть самолетов такого уровня, то есть он был сбит самолетом заведомо более низкого уровня, и все разговоры про 4+++ - просто разговоры авиаторов между собой...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
плесень написал 14.05.2023 11:58
такое впечатление что диверсанты захватили и применили российский комплекс с300 или типа того.
Ответить
Перемога
Лайма Вайкуле написал 14.05.2023 11:51
Поздравляю ВСУ с удачной охотой. Слава Украине героям слава!
Ответить
Re:
Оле-Лукойе написал 14.05.2023 11:41
Говорят, один из этих самолетов был бомбардировщиком. С него запускали ракеты по украинским городам. Второй был истребителем прикрытия. Вертолеты обеспечивали радиоэлектронную защиту "сушек". Гиркин в телеграме вчера написал про украинских диверсантов.
Ответить
Re: главное
Koanda написал 14.05.2023 11:24
Это были секретные, новейшие, не имеющие аналогов кацапские подземные летательные аппараты
Ответить
А.Б.
Дмитрий г.Запорожье ..3... написал 14.05.2023 11:21
Да не смеши Барано,ибо разбирается ты в авиации как свинья в апельсинах.Наши непричастны к уничтожению этих бортов.Вы сами себя утилизировали,а это значит ответчик "свой-чужой"не сработал.Относительно преимущества Су-35 над Су-27,то это все фантастика молонаучная.В Запорожье эти самые Су-27 момодернизируют до уровня превышающий уровень Су-35,ибо санкции не позволяют вам закупать современные комплектующие.Так то.
Ответить
Пиздолиз плясуньи с бубном (Алинки Кабаевой) и несовершеннолетней уборщицы (Светки Кривоногих) будет
болтаться на виселице пока шейка не перегниет! написал 14.05.2023 11:10
Еще раз повторяю - война обязана быть долгой (лет 10), чтобы побольше передавить путиноидных клопов.
Украинцам необходимо беречь свои жизни и не лезть на рожон.
Если война будет короткой и Украина согласиться на какие-то условия, то путиноиды быстро нас (самых порядочных людей) на России порешат.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что сделал Путин?:
Результаты
Интернет-ТВ
О Государственном хамстве РФ
О Государственном хамстве РФ
11.05.2023
Бессмертный полк прекраснодушных дебилов
Бессмертный полк прекраснодушных дебилов
11.05.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Никита Михалков выступил за закрытие Ельцин Центра (3)
Зеленский предлагает напасть на территорию РФ (1)
"Автоматы свои брать, чи там дадуть?" (0)
Два вертолета Ми-8, а также истребитель Су-35 и бомбардировщик Су-34 потерпели крушения над Брянской областью (6)
Долгое отступление (5)
Молчащие орудия (2)
О бренности бытия и эфемерности всего сущего (0)
Индия потребует вернуть награбленное за столетия (5)
Минздрав определил список лишенцев (16)
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss