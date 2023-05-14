Два вертолета Ми-8, а также истребитель Су-35 и бомбардировщик Су-34 потерпели крушения над Брянской областью

Специталисты считают, что они могли быть сбиты, причем необязательно украинской стороной.
Бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 практически одновременно «могли быть сбиты» у границы с Украиной. Два вертолета Ми-8 ВКС России упали на окраине города Клинцы.
Су-34 рухнул неподалеку от украинской границы. Пилоту и штурману не удалось катапультироваться. Их тела уже обнаружены.
Вероятность одновременного крушения четырех воздушных объектов в одном районе и практически в одно время практически нулевая.
Судя по всему, как минимум один из вертолетов был сбит ракетой "воздух-воздух", то есть ВВС Украины не только не были уничтожены, как о том докладывало Минобороны, но и сохранили способность наносить чувствительные удары.
Особенно это касается Су-35 - теоретически у Украины не может быть самолетов такого уровня, то есть он был сбит самолетом заведомо более низкого уровня, и все разговоры про 4+++ - просто разговоры авиаторов между собой...
А.Б.
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плесень написал 14.05.2023 11:58
Лайма Вайкуле написал 14.05.2023 11:51
Оле-Лукойе написал 14.05.2023 11:41
Koanda написал 14.05.2023 11:24
Дмитрий г.Запорожье ..3... написал 14.05.2023 11:21
болтаться на виселице пока шейка не перегниет! написал 14.05.2023 11:10
Украинцам необходимо беречь свои жизни и не лезть на рожон.
Если война будет короткой и Украина согласиться на какие-то условия, то путиноиды быстро нас (самых порядочных людей) на России порешат.