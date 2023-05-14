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Московский листок

"Автоматы свои брать, чи там дадуть?"

Опубликовано 14.05.2023 в разделе комментариев 0

украина война киев
"Автоматы свои брать, чи там дадуть?"

Мне сейчас "умная реклама" Яндекса предложила купить магазины для АКМ и РПК, под любой калибр. И недорого - полторы-две тысячи рублей плюс доставка. Много в ОЗОНе...

Строго говоря, не оружие. Но комплектующее к нему. И зачем вообще нужен магазин, если к нему нет автомата или пулемета?

Опять же, у нас теперь есть частные военные компании - так почему работающим в них не иметь своего собственного оснащения? Тем более, что при поступлении на службу обязательно того или другого не хватает, все жалуются. И приходится покупать обувь, обмундирование, средства защиты - ну вот и запасной магазин к автомату тоже.

Прямо как в анекдоте про призыв на Западной Украине, когда призывники интересуются: "Автоматы свои брать, чи там дадуть?"

А.Б.



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