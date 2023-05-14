Президент Украины Владимир Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба" и оккупировать приграничные территории России, пишет газета Washington Post со ссылкой на данные Пентагона.

"За закрытыми дверями украинский лидер предложил пойти в более смелом направлении — оккупировать российские села, чтобы получить влияние на Москву, и бомбить трубопровод, по которому российская нефть перекачивается Венгрии, члену НАТО", — говорится в публикации.

Вообще выглядит, конечнео, цинично - 10 лет прямо над нефте и газопроводами идут боевые действия, разрушаются города, гибнут люди, но трубопроводы - это святое, углеводороды должны поступать потребителю при любом стечении обстоятельств.

Только вчера британскими ракетами средней дальности был нанесен удар по Луганску, было ранено шестеро детей - это можно, это даже поощряется. А вот трубу - не сметь! Можно нанести удар по миллионному Ростову, но не по трубе...

А.Б.