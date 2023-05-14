Никита Михалков выступил за закрытие Ельцин Центра

Михалков пожаловался, что первое, что видят дети, когда приходят в Ельцин Центр,— «это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял».

Ельцин Центр был открыт в Екатеринбурге в 2015 году. В церемонии открытия центра принимали участие президент Владимир Путин и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. В нем расположены Музей Бориса Ельцина, арт-галерея, библиотека, архив, кинозал, магазины.

Магазины можно и оставить, как и библиотеку. Кинозал - как пойдет...

Ну на кой нам центр имени человека, сознательно разрушавшего старну и добившегося в этом деле невероятных успехов - Гитлеру и не снилось.

Процитирую Сталина: "Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться».

Ну а теперь сравним, что вышло Гитлера - и что у Ельцина?!

Вот сейчас война на Украине - это ведь прямое следствие деятельности Ельцина, как и два десятка войн и конфликтов на территории бывшего СССР: Таджикистан, Приднестровье, Грузия, Армения, Азербайджан, Киргизия, Чечня...

А что не Гитлер-центр тогда? У того хоть не получилось развалить страну...

А.Б.