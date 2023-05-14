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Московский листок

Никита Михалков выступил за закрытие Ельцин Центра

Опубликовано 14.05.2023 в разделе комментариев 3

ельцин михалков
Никита Михалков выступил за закрытие Ельцин Центра

Михалков пожаловался, что первое, что видят дети, когда приходят в Ельцин Центр,— «это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял».

Ельцин Центр был открыт в Екатеринбурге в 2015 году. В церемонии открытия центра принимали участие президент Владимир Путин и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. В нем расположены Музей Бориса Ельцина, арт-галерея, библиотека, архив, кинозал, магазины.

Магазины можно и оставить, как и библиотеку. Кинозал - как пойдет...

Ну на кой нам центр имени человека, сознательно разрушавшего старну и добившегося в этом деле невероятных успехов - Гитлеру и не снилось.

Процитирую Сталина: "Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться».

Ну а теперь сравним, что вышло Гитлера - и что у Ельцина?!

Вот сейчас война на Украине - это ведь прямое следствие деятельности Ельцина, как и два десятка войн и конфликтов на территории бывшего СССР: Таджикистан, Приднестровье, Грузия, Армения, Азербайджан, Киргизия, Чечня...

А что не Гитлер-центр тогда? У того хоть не получилось развалить страну...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: главное
Jaa написал 14.05.2023 12:11
Да и михалкову давно пора собираться в кобзонарий
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Пиздолиз плясуньи с бубном (Алинки Кабаевой) и несовершеннолетней уборщицы (Светки Кривоногих) будет
висеть пока шейка не перегниет! написал 14.05.2023 11:24
А чЁ фуфлыжник Никитка не озабочен, что русские детишки видят как его дружбан-гэбэвский Окурок бомбит родственную России Украину превращая украинские города в руины?
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...
ццц написал 14.05.2023 11:19
Война в Украине это прямое следствие деятельности Путина и путиноидов.
А Ельцин и Путин это прямое следствие деятельности руководящей верхушки СССР
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