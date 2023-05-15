Большая часть фильмов, составивших документальные программы ММКФ-45, сняты режиссёрами-женщинами;) так вот американо-германо-норвежско-китайская копродукция «Тайные письма», созданная китаянками Чжао Цин и Виолет Ду Фэн - это квинтэссенция дамской режиссуры. Фильм - изящный феминистский манифест и одновременно познавательный рассказ о культурном феномене, мало кому известном, кроме культурологов-китаистов.

Начало женской эмансипации в Китае положила коммунистическая революция 1949 года, о чем недвусмысленно напоминают архивные чёрно-белые кадры с ликующими китаянками, аплодирующими провозглашению равенства прав мужчин и женщин. А тысячелетия до этого, напоминает нам закадровый голос авторов, женщины не имели права голоса, писать их не учили, и никаких записей от них не осталось. Фотографии бинтованных ножек не покидавших родные дома китаянок дополняют картину женского бесправия.

Нюйшу - тайный письменный язык, который жительницы уезда Цзянъюн южнокитайской провинции Хунань придумали для общения между собой: в кадре - свитки, испещрённые изящными вытянутыми вертикально иероглифами, хранящиеся в музее нюйшу. Широкой публике тайна цзянъюньских женщин стала известна в 1983 году: «муравьиные» иероглифы наносились на платки, пояса, веера;) смысл этой каллиграфии был недоступен не только мужчинам, но и вообще никому за пределами провинции Хунань. Лишь в последние годы нюйшу из регионального феномена стал общекитайским - после окончания культурной революции и гонений на нюйшу правительство КНР решило, что эту самобытную часть литературного наследия нужно не преследовать, а культивировать.

Парадоксальная история: тайный язык создавался не просто для конспирации, а именно для системы взаимной поддержки, для облегчения выживания в брутальном мужском мире, для того, чтобы женщине обрести надежду на лучшую жизнь и почувствовать себя полноценным человеком. Вместе с тем, огромное количество сохранившихся писем на языке нюйшу - послания матерей своим дочерям и свекровей своим невесткам о том, чтобы слушались своих мужчин, в стиле «жена да убоится мужа своего»; самый мягкий вариант китайского толкования гендерных ролей - «мужчина - небо, женщина - земля».

Главные героини картины, бабушка и внучка - хранительницы языка нюйшу, который, хоть и остаётся при щедрой поддержке китайского государства нишевой культурой, но постепенно забывается под мощным влиянием глобализации и господства стандартного путунхуа. Внучка читает на нюйшу с запинками, бабушка - бегло; старушка рассказывает внучке о своей семейной жизни, когда нельзя было смотреть на братьев мужа, когда нельзя было покидать дом, когда замужество - как рабство. Каждый её рассказ о том, как её третировал муж, заканчивается неизменным «…но я всё равно желаю ему счастья». Камера оператора гуляет по старым хутунам, символизирующим китайское патриархальное прошлое. У молодого поколения - другие проблемы, прямо противоположные: жених внучки считает, что она мало работает, предлагает ей найти подработку. Вообще поколенческий разрыв в Китае - огромная проблема, которая самими китайцами осознаётся очень остро. Молодая героиня сообщает родным, что вступила в коммунистический союз молодёжи - мол, «простая формальность», на что родители горячо возражают - комсомол это большая честь, не каждому дано.

Интересны показанные в фильме попытки вписать нишевую культуру нюйшу в повседневность, в мир технологий и глобализации. Вот на туристической выставке в Макао огромный баннер с надписью «Один пояс, один путь» на нюйшу - все ли могут этот баннер прочитать?.... Вот стенд с хранительницами нюйшу на выставке «Женская литературная деятельность» в Шанхайском музее изящных искусств. А вот запуск первого телефона с раскладкой на нюйшу в огромном супермаркете - народ ругается: «ничего не понятно, бесполезное устройство!»

Любой культурный феномен может закрепиться в культуре на века, а может сойти на нет под давлением более мощных культурных влияний и веяний. Так или иначе, история тайного языка нюйшу - не только немаловажная страница культурной истории Китая , но и часть общемировой борьбы женщин за свои права. Фильм «Тайные письма» уже завоевал призы фестивалей в Бергене, Нордике, Остине, Хартленде, Хот-Спрингс.