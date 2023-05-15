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Московский листок

Эрдоган выигрывает, но не вчистую

Опубликовано 15.05.2023 в разделе комментариев 0

турция выборы эрдоган
Эрдоган выигрывает, но не вчистую

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на выборах менее 50 процентов голосов, это означает, что действующий глава государства выходит во второй тур с оппозиционным кандидатом Кемалем Кылычдароглу.

После обработки ста процентов бюллетеней результат Эрдогана составил 49,35 процента голосов, Кылычдароглу набрал 45 процентов. 

Явка составила рекордные для Турции 89 процентов.

- Упорно продолжаю настаивать - Эрдоган выиграет, - пишет Дарья Митина. - Кстати - желать успеха его сопернику из тех соображений, что, мол, в случае его победы Россия не продлит зерновую сделку, крайне глупо. Ссылка кремлёвских обитателей на турецкие обстоятельства тут в чистом виде отмазка, отвлечение внимания от всех, кто барыжит зерном и другими ништяками с российской стороны. Да и кемалист из Кылычдароглу примерно как из меня член Союза Михаила Архангела.



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