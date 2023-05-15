О сверхъестественном в жизни первых лиц

Константин Затулин подтвердил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко действительно испытывает проблемы со здоровьем. Слухи об этом появились на днях из-за его сокращенного визита в Москву и последующего отсутствия на публике.

"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид, - сказал Затулин. - Просто человек заболел".

Из слов депутата следует, что заболевание возникло еще до последнего визита в Россию. Так, Затулин отметил, что несмотря на неважное самочувствие, Лукашенко все же приехал на парад в День Победы.

Ничего сверхъестественнного в том, что к 69 годам у человека есть проблемы со здоровьем. Сверхъестественно было бы, если б их не было. Более того, даже смерть в этом возрасте вполне естественна - Лукашенко как раз приблизился к средней продолжительности жизни для мужчин в республике. Вот бессмертие первого лица - это было бы сверхъестественно...

Но почему-то все первые лица стараются убедить общественность, что их здоровье непоколебимо, а продолжительность жизни не имеет ограничителей...

А.Б.