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Московский листок

Резко выросло число нарушений при оказании медицинской помощи

Опубликовано 15.05.2023 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства
Резко выросло число нарушений при оказании медицинской помощи

Всероссийский союз страховщиков выявил в прошлом году 370 тысяч нарушений при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это на треть больше, чем годом ранее, и почти на 40 тыс. больше, чем в допандемийном 2019 году.

Страховщики зафиксировали наибольшее за последние годы число жалоб на качество медпомощи кардиологического профиля — почти 140 тыс. Кроме чисто медицинских жалоб пациенты говорят про сложности с записью к врачу, слишком долгое ожидание приема — и необходимость платить за медпомощь, которая по закону должна быть бесплатной.

Врачи-кардиологи ставят представленную статистику под сомнение, но признают проблемы со своевременным переводом пациентов в вышестоящую организацию и их лекарственным обеспечением, хотя отмечают, что в ряде регионов, например в Москве, для них находят решения.

Ну так оно и есть - мне, например, проще пройти обследование за небольшие деньги, чем вставать в семь утра, чтобы на сайте медучреждения выискивать свободный интервал для того, чтобы сделать исследование. А прием у частного врача просто лучше - неограниченное время плюс заинтересованное внимание. Тот же самый специалист на приеме в поликлинике и на частном приеме - это просто два разных человека. И если вам надо действительно углубленное внимание врача - не ходите в поликлинику, ищите "своего" специалиста.

И не забывайте - 80 процентов из нас все равно умрут от сердечно-сосудистого заболевания.

А.Б.



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