Расширилась география ударов ВСУ по городам

В районе автовокзала в Луганске произошло два взрыва, по словам очевидцев, первый взрыв был глухой - возможно, упала болванка. Второй взрыв, как рассказывают свидетели, был раскатистый.

Скорее всего ракеты.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 12 мая двумя боевыми самолетами Украины был нанесен удар по Луганску ракетами Storm Shadow.

Собственно, в течение многих лет ударов по Луганску не было, в отличие от Донецка - вопрос расстояния до линии разграничения. Теперь, с поставками ракет Storm Shadow обитатели детских садов и школ больше не смогут спать спокойно. ПЕРЕМОГА...

А.Б.