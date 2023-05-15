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Московский листок

Резко выросло число нарушений при оказании медицинской помощи

Опубликовано 15.05.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте!

Константин Затулин подтвердил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко действительно испытывает проблемы со здоровьем. Слухи об этом появились на днях из-за его сокращенного визита в Москву и последующего отсутствия на публике.

"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид, - сказал Затулин. - Просто человек заболел".

Из слов депутата следует, что заболевание возникло еще до последнего визита в Россию. Так, Затулин отметил, что несмотря на неважное самочувствие, Лукашенко все же приехал на парад в День Победы.

Ничего сверхъестественнного в том, что к 69 годам у человека есть проблемы со здоровьем. Сверхъестественно было бы, если б их не было. Более того, даже смерть в этом возрасте вполне естественна - Лукашенко как раз приблизился к средней продолжительности жизни для мужчин в республике. Вот бессмертие первого лица - это было бы сверхъестественно...

Но почему-то все первые лица стараются убедить общественность, что их здоровье непоколебимо, а продолжительность жизни не имеет ограничителей...

Кстати, мне проще - не надо никого ни в чем убеждать, завтра ложусь в больницу - выпуск на завтра выйдет как обычно, а вот потом будет перерыв в несколько дней. ФОРУМ.мск обновляться как-то будет, а снимать видео у меня просто не будет возможности - я ж не президент, и ФСО не станет создавать в больнице макет моего рабочего кабинета...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Хотите помочь каналу? Это здесь:

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 5469 4009 0716 4961

И не забываем про репост.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Франция в ближайшие недели оснастит ВСУ десятками бронемашин и танками AMX-10RC

- Президент Франции Макрон заявил, что конфронтации Евросоюза с Россией недопустима

- Депутат Госдумы Пахомов предложил упростить получение субсидий на оплату ЖКУ

- В Турции признали недействительными более миллиона бюллетеней

- Роспотребнадзор предупредил о геморрагической лихорадке с почечным синдромом, которую могут заразиться дачники от грызунов

 

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