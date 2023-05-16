Продал стратегический завод налево? Повысим зарплату до 450 тысяч в месяц!

Первый приговор за срыв оборонзаказа

12 мая 2023 года в Ростове был вынесен первый в РФ приговор за срыв гособоронзаказа. Виновный, руководитель предприятия оборонно-промышленного комплекса "ОКТБ "Вектор" Анатолий Михалин, был наказан сурово (5 лет лишения свободы) и условно (!). Информация РИА Новости.

А 11 мая 2023 года прошло собрание кредиторов оборонного завода ЗИД (завод им. Дзержинского, Пермь). Напоминаем, данный завод работает над оборонным заказом (взрыватели для армии, сепараторы для ВМФ) в режиме по три смены. При этом завод является банкротом.

Конкурсный управляющий Лев Шляпин отчитался о проделанной работе. Он доложил о том, что совершенная им сделка по продаже ЗиДа «ПСК "Спецпроектстрой"» , в данный момент находится

на регистрации в Росимуществе.

Отметим, что «ПСК "Спецпроектстрой"» был зарегистрирован в 2021 г., имеет уставной капитал 100 тыс. рублей. Изначально имел название «Частное охранное предприятие “Блокпост”». Если учесть, что декларированная прибыль за 2022 год – составляет 0 (ноль!) рублей, охранная деятельность фирмы была то ли неуспешной, то ли нелегальной. На вопросы, как данная контора с такими активами собирается наладить производство, откуда возьмёт деньги на модернизацию, Шляпин отвечать отказался, заявив, что это коммерческая тайна. Также Шляпин поделился с кредиторами своей радостью. Поставил их в известность о том, что арбитражный суд увеличил его вознаграждение со 150 до 450 тысяч.В общем, продажа оборонных заводов в странные конторы в нашей стране хорошо оплачивается. Впрочем, сам Шляпин заявляет, что оный гонорар назначен не за продажу ЗиДа. А за правильную организацию производства на оном.

Предыстория разграбления

Как мы уже писали, банкротить ЗиД начали в 2006 году. Ликвидировали гражданскую часть продукции (бензопилы). Виновные в этом (конкурсный управляющий Евгений Лысов, исполнительный директор ФГУП Денис Бронников, председатель совета директоров Артур Васильев, а также бизнесмен Владислав Шинкевич) попали под следствие и под суд. Разбирательства тянулись пока не окончился срок давности.

Затем началось банкротство военной части производства (кстати, по иску налоговой инспекции).

В 2019-м была произведена полная остановка завода, всем работникам выдали уведомления о сокращении. Начались митинги протеста, выезды с одиночными пикетами в Москву. Завод начал работать. Статус банкрота остался.

Шляпин. Просто Лев Шляпин.

01 октября 2020 года Арбитражный суд Пермского края назначил арбитражным управляющим замечательного и заслуженного человека Шляпина Льва Александровича. Цитирую по решению суда от 01 октября 2020-го:

«14.09.2020 саморегулируемая организация - Союз «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» представила суду кандидатуру арбитражного управляющего Шляпина Льва Александровича, представлена информация о соответствии кандидатуры Шляпина Л.А. требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Отметим, что в статье 20.2. «Требования к арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве» чёрным по белому написано, что «если исполнение полномочий руководителя должника связано с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну, арбитражный управляющий должен иметь допуск к государственной тайне по форме, соответствующей форме допуска, необходимой для исполнения полномочий руководителя данного должника и соответствующей высшей степени секретности сведений, обращающихся на предприятии должника».

Отметим, что допуск у Шляпина в итого появился, но вот представлен суду он (Шляпин) был 14.09.2020,а его допуск был оформлен позже («справка о доступе №3/144 от 21.09.2020 цитирую по тому же решению суда). Представляете, вы устраиваетесь куда то допустим, поваром причем ваши документы начинают оформлять незадолго ДО сдачи вами экзаменов в техникуме.

Впрочем, с соответствием Шляпина должности связаны и иные, не менее замечательные вещи.

А именно — в соответствии с «Постановлением Правительства РФ от 19.09.2003 N 586 "О требованиях к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегического предприятия или организации"»

«1. Наличие стажа работы на предприятиях или в организациях оборонно-промышленного комплекса либо на иных стратегических предприятиях или в организациях не менее 5 лет, из них не менее 1 года стажа руководящей работы.»

И вот мы смотрим замечательный документ «ИНФОРМАЦИЯ ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СРО»

(https://www.urso.ru/sro/members/6fbfa474-9966-4a26-9522-acef00e30242).

И что мы видим? Каким руководящим стажем обладал Шляпин до трудоустройства на ЗиДе.

«Стаж работы на руководящих должностях ООО "Камхимпромавто", заместитель директора, (16.01.2001-01.02.2002); ООО "СтройТек", заместитель директора, (20.05.2008-30.11.2012); общий стаж в годах: 6»

При просмотре в интернете информации о "Камхимпромавто" в голову почему-то абсолютно бездоказательно приходят мысли о каких-то рогах и каких-то копытах. «Стройтек» вроде на первый взгляд похож на фирму, которая что-то строит, но вот на стратегическое предприятие, опыт работы на котором нужно иметь, не тянет ни одна из этих контор.

Но пусть опыта руководства успешно действующим предприятием у Шляпина нет, зато опыт банкротства стратегических предприятий в избытке - хоть завались.

А именно — завода «Электроприбор» в Москве и «Завода им. Калинина» в Петербурге (https://old.bankrot.fedresurs.ru/ArbitrManagerCard.aspx?ID=06402109-6003-4b35-90c3-3195118c3a79&attempt=1).

Возможно, именно такой человек был нужен, чтобы продать завод фирме с крайне странными показателями. Причём, странности касаются не только небольшого уставного капитала и невысокой прибыли.

Сносят под застройку? Под контролем иноагента? У всех свои недостатки!

«ПСК “Спецпроектстрой“» принадлежит кировскому агрохолдингу ООО «АПХ “Дороничи”» (Информация из «Коммерсанта», «Блокнота»). Оные «Дороничи» уже засветились в сносе пермского мясокомбината (скорее всего, под застройку). Причём, расположена территория бывшего мясокомбината как раз по соседству с ЗиДом. Кстати, планы сноса ЗиДа и застройки территории жильём анонсировались ещё в 2019 году, перед первой попыткой тотальной ликвидации завода. (https://59.ru/text/gorod/2019/11/20/66356626/).

Кроме этого глава «Дороничей», Константин Гозман, является родственником официального иноагента Леонида Гозмана. Но и это ещё не всё. Лицензию на производство оружия и боеприпасов фирма получила 19-го апреля 2023 года. За пару дней до покупки стратегического завода! Неплохая скорость, а. Получается, к торгам её допускали, когда у неё лицензии ещё не было.

А это как, законно? А других кандидатов на покупку не нашлось? А государство, которому государственный завод задолжал, точно не имело никаких способов решить проблему иначе,

чем продать завод в частные руки?

Впрочем, на этом вопросы не кончаются. Есть вопросы о том, что будет, когда Росимущество зарегистрирует сделку.

После продажи. Безрадостные перспективы

Новому юридическому лицу сразу потребуется по новой проводить переаттестацию оборудования, проводить описание технологии и техпроцессов в соответствии с новыми ГОСТами. Срок, за который это нужно сделать, указан в договоре купли-продажи. Чисто теоретически уложиться в него можно.

Но смогут ли ребята, сделавшие первый шаг в производстве вооружений, и не первый в зачистке участков под застройку, организовать всё правильно и вовремя? Имеют ли они нужных специалистов в нужном количестве? Захотят ли смочь, в конце концов. Вопрос интересный, а бывшая площадка мясокомбината, уже зачищенная «Дороничами», совсем рядом с ЗиДом.

Отметим, что если новые хозяева не захотят смочь или не смогут захотеть оформить документы вовремя - военная приёмка будет вынуждена отказаться принимать продукцию ЗиДа.

Правда, ещё есть ответственность за срыв оборонзаказа. Суровая-суровая. Про первый страшный приговор по данной статье – 5 лет условно, мы уже писали.

Мы для них хуже животных, не так ли?

И что тут ещё скажешь? Если обычный человек упрёт на несколько тысяч в магазине, его шансы сесть вполне реальны. Тут представитель, так сказать, элиты, совершил деяние с многократно-многократно большим ущербом, и условно. Причём, особо отметим, не только в финансовом ущербе дело. Дело в угрозе, в условиях СВО прямой и непосредственной, жизни и здоровью сотен и тысяч людей. И за это условно?

Даже за жестокое обращение с животными иногда больше дают. Мы для них хуже животных, не так ли?