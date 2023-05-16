Икона "Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, приватизирована РПЦ

"В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В. В. Путиным принято решение о возвращении Русской православной церкви чудотворной иконы «Троица», написанной преподобным Андреем Рублевым," — говорится на сайте РПЦ.

Гражданину Путину В.В. необходимо напомнить следующее.

В Российской Федерации пока еще действует Конституция РФ.

В ней,в частности, говорится:

"Статья 80

... 2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина.

... Статья 44

... 2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры."

В прошлом году появились сообщения о том, что "Троица" находится под угрозой исчезновения, поскольку специалисты обнаружили на ней свыше 60 изменений.

В РПЦ добавили, что в течение года икона будет выставлена для всеобщего поклонения в храме Христа Спасителя, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

"Троица" - одна из самых прославленных русских икон, и самое знаменитое произведение Рублева. До 1929 года хранилась в Троицком соборе, а затем до недавнего времени находилась в Третьяковской галерее.

Доступ к иконе и ее сохранность будут определяться решениями РПЦ.

Это есть прямое нарушение Конституции РФ.

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РПЦ как централизованная организация до 1991 года не имела статуса юридического лица, который обрела в полном объёме на территории РСФСР 30 мая 1991 года при регистрации Министерством юстиции РСФСР Гражданского устава Русской православной церкви на основании Закона СССР от 1 октября 1990 года «О свободе совести и религиозных организациях».

И как можно "вернуть" произведение искусства, созданное в 15-м веке организации, юридически образованной лишь в 1991-м году?

Более того, РПЦ как минимум со времен Петра Первого целиком и полностью входила в состав государства, ее главой был император, а управлял ей от имении империи обер-прокурор Священного синода.. То есть национализация церковных ценностей происходила, строго говоря, без противоречия с законами Российской империи, и, кстати, на тот момент не вызывала особого противодействия церковной общественности.

Что до самой иконы, то она не "одна из самых", а самая известная в мире русская икона, символ несостоявшегося "русского возрождения", признаваемая мировым шедевром.

К примеру, проезжая мимо города Реймс, конечно, заглянул как-то в Реймский собор, и увидал там список с рублевской Троицы - что это и откуда в католическом соборе православная икона как объект поклонения, объяснить мне служители не смогли. Но факт. Перепутать невозможно. В соборе французских королей...

Сможет ли РПЦ обеспечить сохранность нечаянно доставшегося ей всенародного достояния? Судя по недавним прецедентам, ресурсов и опыта в данном вопросе у церкви недостаточно...

А.Б.