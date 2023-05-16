Али VS Али

Самые, на мой взгляд, сильные киноработы программы «Свободная мысль» пожаловали к нам из Ирана и Бразилии.

Для иранского режиссёра Алирезы Рофугарана его «Али против Али. Парасоциальная связь» уже не первый документальный фильм-путешествие. В 2009 году он снял «В погоне за Че» - по одному названию нетрудно догадаться, что именно он искал в Латинской Америке и Европе. В этот раз автор ставит перед собой сверхзадачу встретиться со своим кумиром молодости, Мухаммедом Али (погоня за кумиром была долгой, король бокса скончался в 2016 году, а фильм режиссёр Рофугаран выпустил только в прошлом 2022-м, - считайте сами). В фильме «Али против Али……» поражает всё - и необычность поставленной режиссёром задачи, и его мотивация, и неимоверное упорство на избранном пути, и художественное совершенство киноотчёта, и нестандартность использованных кинематографических приёмов, и высочайший уровень владения различными кинематографическими специальностями - Алиреза Рофугаран выступает одновременно и автором сценария, и режиссёром, и продюсером, разве что камеру доверил оператору, поскольку самому периодически нужно быть в кадре.

Одиссея иранца Алирезы в Америке не имеет ничего общего с обычной погоней фанатов за селебритиз. Это масштабное культурологическое исследование взаимодействия различных, казалось бы, далеко отстоящих друг от друга цивилизаций, взаимопроникновения культур, законов развития глобализации, феномена массовой культуры, природы популярности, влияния социальных сетей. И самое главное - мощное политическое высказывание, своего рода манифест антиимпериализма, отражающий как собственную позицию художника, так и личность избранного им предмета поклонения.

То, что Мухаммед Али, урождённый Кассиус Клей, ещё в ранней молодости стал символом «другой Америки» - антирасистской, антивоенной, антикапиталистической, - мы хорошо знаем. Но то, что он был фантастически популярен в Иране, как до Исламской революции, так и после неё, знают отнюдь не все. В 1970-е в Иране транслировали поединки Мухаммеда Али с Джо Фрейзером, за которыми взахлёб следил маленький Алиреза Рофугаран - но и в США, по утверждению режиссёра, каждый поединок Фрейзер - Али был вторым событием после высадки американцев на Луну. Кадры «битвы века» 1971 года видел, пожалуй, каждый, а вот кинохроника, в которой толпы иранцев, сгрудившиеся перед телеэкранами, переживают за Мухаммеда Али - абсолютное откровение для нас. В мини-интервью иранцы говорят, что нити, связывавшие их с Мухаммедом Али, были крепкими: его поражение стало поражением религии, идеологии, для них Али олицетворял Добро, а Фрейзер - мировое Зло. В 1995 году президент иранской Федерации бокса Ахмад Натек Нури даже приглашал Мухаммеда Али в Тегеран, драться с боксёром Каземи. Бьюсь об заклад, что вы никогда не видели ни кадров тегеранских поединков Али, ни оказанных ему почестей в виде танцующих суфиев, ни посещения королём бокса Дома инвалидов в Реште, ни торжественного приёма Али в Федерации пехлеванов (богатырей) и посвящения его в пехлеваны. Для того, чтобы показать популярность американских селебритиз в родном ему Иране, режиссёр использует «оживающие фотографии» на стене. Вообще частые анимационные вкрапления, мультипликационные коллажи, исполненные с убийственным мягким юмором и неподражаемой самоиронией - настоящая «фишка» Рофугарана. Бегущий человечек, преодолевающий препятствия как в компьютерных играх - это он, Алиреза Рофугаран, пытающийся догнать Мухаммеда Али. Режиссёр исследует феномен массовой культуры, используя весь арсенал её средств - комиксы, постеры, коллажи, реклама средств от тараканов, всё идёт в дело. С забавной анимацией контрастирует убойно серьёзный классический саундтрек из бетховенских сонат, Лакримозы Моцарта, - так смешнее.

Рофугаран сравнивает сокращение дистанции между знаменитостью и её поклонниками, ставшее возможным благодаря социальным сетям, с тем самым «разрушением четвёртой стены» в классическом театре: такую иллюзорную близость, вымышленную дружбу на расстоянии он и называет парасоциальной связью, и его задача - сократить эту дистанцию не виртуально, а реально, такова цель его безумного квеста по миру в погоне за искомым. Для того, чтобы максимально сблизиться с объектом своего поклонения, Рофугаран сам берет уроки бокса. Примечательна разница восприятия одних и тех же явлений в разных культурах: в языке фарси, например, нет понятия privacy - в Иране к частной жизни и личному пространству относятся совсем по-другому, нежели в США, поэтому режиссёр искренне удивляется, когда, проникнув под видом риелтора в звёздный коттеджный посёлок в Аризоне, видит там высокие непроницаемые заборы, а охранник одного из многочисленных домов Мухаммеда Али отрезает: «Их нет и неизвестно когда будут».

Режиссёр миксует кадры своих перемещений по Америке (Аризона, Луисвилль, Калифорния, Голливуд, далее везде, - порадуемся не только за лёгкость на подъём режиссёра, но и за его платежеспособность, чай, Америка не ближний свет, а также за то, что принятые при Трампе ограничения на въезд в США иранцев его чудесным образом не коснулись) с архивной кинохроникой - вот король бокса, уже принявший ислам и мусульманское имя, публично отказывается воевать во Вьетнаме и поддерживать войну: «Я - та часть Америки, интересы которой вы не отстаиваете». Король бокса освоил жанр телеобращений ещё до политиков, умел достучаться до каждого.

Для того, чтобы приблизиться к главному результату, надо разбить расстояние на несколько отрезков, а задачу - на несколько подзадач. Не преуспев в том, чтобы дотянуться до самого Мухаммеда Али, режиссёр Рофугаран добивается встречи с его дочерью, красавицей Лейлой Али - она тоже профессиональный боксёр и, по иронии судьбы, бьётся в поединке с дочерью Джо Фрейзера Джоки Фрейзер и выигрывает у неё. Рофугаран встречается с ней в Абу-Даби, выследив по чек-инам в Старбаксе (фанатам на заметку!!!), затем опять в Штаты… Обрамляющие этот безумный квест мультики-комиксы - проекция на экран режиссёрских видений и фантазий - приобретают всё более абсурдистский характер: вот уже не Алиреза бежит за кем-то, а полицейские бегут за ним, а вот Алиреза вступает а парасоциальную связь сначала с Чарли Чаплином, затем с Аль Капоне (один из домов Мухаммеда Али раньше принадлежал знаменитому гангстеру), и тот убивает мультяшного режиссёра бейсбольной битой. Попытка мистически приманить кумира через прикосновение к его звезде на голливудской аллее знаменитостей тоже остается безуспешной (Мухаммед Али на этой аллее единственный, чья звезда расположена не на тротуаре, а на стене - нельзя топтать ногами имя пророка).

Режиссёр всеми доступными ему средствами объясняет, что популярность в Иране и во всем мусульманском мире Мухаммед Али обрел благодаря своей доброте и человечности - он никогда не добивал лежачих, больных, тех, кто заведомо слабее, в отличие, например, от того же Фрейзера, после работы с которым на кастинге «Рокки Бальбоа» Сильвестру Сталлоне пришлось накладывать шесть швов. Конголезские зрители, приветствовавшие бой Али с Джорджем Форманом в Киншасе, кричали «Али, бомайе!» - «Али, добей его!», но если бы он послушался, это был бы уже не Али.

На кадрах 1996 года, где Мухаммед Али зажигает Олимпийский огонь в Атланте, у него уже трясутся руки, но он проживет с болезнью Паркинсона ещё 20 лет - безумная гонка режиссёра Рофугарана финиширует на похоронах короля бокса. Многие из вас видели многотысячные толпы в Луисвилле, сотни лимузинов похоронного кортежа, осыпанную цветами могилу, около которой всегда многолюдно, но вряд ли вы видели точно такие же, синхронные кадры из Ирана, где оплакивать своего «пехлевана» вышла вся страна. Спасибо режиссёру Рофгарану и за это убедительное доказательство многополярности мира и общего культурного пространства, и за великолепную демонстрацию возможностей парасоциальных связей.