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Московский листок

Научная общественность "подсела на измену"

Опубликовано 16.05.2023 в разделе комментариев 0

шпион агент
Научная общественность "подсела на измену"

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев подозревается в госизмене. Об этом сообщается в открытом письме, опубликованном на сайте ИТПМ СО РАН.

Звегинцева задержали около трех недель назад, он находится под домашним арестом. Поводом для подозрений в госизмене стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. По его словам, перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности.

Летом 2022 года за госизмену были арестованы директор ИТПМ СО РАН Александр Шиплюк и главный научный сотрудник института Анатолий Маслов.

Вообще в последнее время в государственной измене все чаще обвиняют ученых, которые, как правило, что-то "не то" публикуют в открытых источниках. Это очень удобно - сиди себе, листай специальную литературу и "лови шпионов".

А.Б.



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