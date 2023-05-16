В Хмельницком взрыв снарядов с обедненным ураном

В Хмельницком, а также в Тернополе работают дозиметрические патрули после того, как в городах повысился уровень радиации.

По данным СМИ, в Хмельницком зафиксировали повышенный уровень гамма-излучения. При этом он продолжает расти.

Паника возникла после взрыва снарядов с обедненным ураном на оружейном складе в Хмельницком. Жители массово покидают опасные территории.

Не так давно говорилось о том, что поставка снарядов с обедненным ураном на Украину навряд ли сместит стратегическое равновесие, но создаст дополнительный источник опасности для населения.

Уже был опыт применения таких снарядов в густонаселенных районах Ирака, видимо, он признан удачным. Буквально только что закончилась встреча Зеленского с Сунаком, так что, полагаю, пришлют еще снарядов...

А.Б.