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Московский листок

Чтобы оправдать вторжение в Крым, Зеленский врет

Опубликовано 16.05.2023 в разделе комментариев 0

крым история
Чтобы оправдать вторжение в Крым, Зеленский врет

Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал заявление Владимира Зеленского о состоянии дел в Крыму оторванным от реальности.

Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России.

По его словам, в составе Украины Крым финансировался по остаточному принципу, а в России переживает период своего развития, в том числе инфраструктурного.

Вообще ложь, по законам PR, должна содержать процентов 80 правды, иначе это не работает.

Понятно, что итальянские читатели сроду в Крыму не были, и навряд ли имеют возможность выяснить, как там на самом деле.

На самом деле российские инвестиции в Крым были колоссальны, в особенности в инфраструктуру - дороги, транспорт, связь. Просто для информации: за все время "незалежности" Украина смогла сделать только 22 километра дороги от Симферополя на север - для сравнения трасса "Таврида", от Керченского моста до Севастополя больше 200 километров отличной автострады. Ну и сам мост. И объездные дороги Симферополя и Керчи.

В свое время премьер Азаров лично открывал эстакаду в Севастополе, на 5-м километре как большое достижение - сейчас везде в городе строятся многоуровневые развязки, впечатляют и объемы жилищного строительства. Идет обновление промышленных мощностей, вкладываются средства в сельские хозяйство - сейчас в Москве полно отличного крымского вина, крымской рыбы, крымской клубники - то есть регион работает не только на самоснабжение, но и производит продукцию для внешнего потребления. Думаю, уже осенью увидим и крымскую пшеницу, и крымский рис - вода снова поступает по Северокрымскому каналу.

Что до курортного сезона, то тут у Зеленского есть серьезные успехи - постоянные угрозы бомбить полуостров и убивать русских сократили поток отдыхающих. Но когда выяснится, что это в основном блеф, все вернется к обычному уровню: туристов стало меньше (минус Украина), но тратят они намного больше.

А.Б.



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